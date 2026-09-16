En vídeo: Thibaout Courtois deja claro su favorito para el Balón de Oro

Fran Duarte Madrid, 16 SEP 2026 - 12:11h.

El portero del Real Madrid tiene claro quién debe ganar el Balón de Oro este año y no ha dudado en expresarlo delante de las cámaras de ElDesmarque

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