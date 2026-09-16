En vídeo: Thibaout Courtois deja claro su favorito para el Balón de Oro
El portero del Real Madrid tiene claro quién debe ganar el Balón de Oro este año y no ha dudado en expresarlo delante de las cámaras de ElDesmarque
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La pelea por el Balón de Oro está servida y en España tenemos a dos grandes jugadores con muchas opciones de ganarlo: Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Ambos se han posicionado como los dos favoritos a llevarse el trofeo a mejor futbolista del año 2026 junto a otros nombres como el de Fabián Ruiz o Harry Kane. Muchos están haciendo campaña y tanto Lamine como Kylian ya han hablado sin tapujos de sus ganas por alzar ese Balón dorado. El que no ha tenido ninguna duda de quién debe ganar el galardón ha sido Thibaut Courtois. El guardameta ha salido de un acto y mientras atendía a los aficionados del Real Madrid le han hecho la pregunta del millón: ¿Quién debe ganar el Balón de Oro?. Las cámaras de ElDesmarque han captado este momento que puedes ver en el vídeo superior.