Ahora la que dice los nueve por qué soy yo, José Mourinho

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El 27 de abril de 2011 José Mourinho sacó a relucir su famoso "¿por qué?" en hasta nueve ocasiones tras la derrota del Real Madrid frente al FC Barcelona en la ida de las semifinales de la Champions League. Una vez recordado los nueve "¿por qué?" del entrenador portugués, me pregunto yo también nueve veces: ¿De verdad que Carlos Espí no puede ser titular en el Real Madrid? ¿Por qué? Perdoname, Mou, pero no entiendo tu explicación. Mejor dicho, sí la entiendo, pero no la comparto.

Carlos Espí ha participado en cinco de los siete encuentros que lleva disputado el Real Madrid esta temporada. Alguien puede decir, jugar en cinco partidos ya es mucho, pero el problema son los minutos que ha tenido. El reparto total en esos encuentros es de tan sólo 26 minutos de juego. ¡26 en cinco partidos! Pues bien, a pesar de la dificultar de salir en la recta final y siempre que tu equipo tiene que salvar los muebles, ya ha marcado dos goles que le han dado la victoria a los suyos (Espanyol y Elche) y metió otro contra el Betis que le anularon por un fuera de juego milimétrico. Además, es que cada vez que sale se pone de gol con muchísima facilidad.

Esta tremenda efectividad no le vale a José Mourinho para darle la oportunidad a Carlos Espí y ver lo que puede aportar siendo titular. Dice que tiene por delante a Mbappé, como diciendo que no puede quitar a uno para meter a otro. Vale, te compro que no vas a quitar a tu mejor futbolista, ¿pero por qué no un banquillazo a Vinicius? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué?

Pues este este es el por qué de Mourinho: "Lo está haciendo bien. Está dando una contribución importante al equipo, un chico con una gran motivación... pero es que tiene por delante a este jugador que no es uno normal. Jugar con los dos juntos no es fácil porque después no tenemos jugadores por bandas que sean típicos de 4-4-2 y el equipo pierde equilibrio. Con los cambios del final, arriesgo todo, hemos ganado y hemos podido perder, pero había que hacerlo".

Así que yo repito, perdona Mou, no lo entiendo. Llegaste para revolucionar un vestuario y tomar decisiones que hagan que el Real Madrid vuelva a ganar títulos. Para premiar la meritocracía, para que nadie imponga su ego, para que todos sean iguales. Pues a lo mejor el golpe de efecto está ahí, en premiar a un chico joven que se está ganando de sobra poder ser titular en el Real Madrid. Póngalo usted, busque el esquema que no le haga perder el equilibrio que manifesta o deje a Vinicius en el banquillo y ponga a Mbappé en la banda para que juegue Espí en punta. A lo mejor así se acaban los pitos del Bernabéu o no se producen derrotas como la de Sevilla contra el Betis.