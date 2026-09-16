Ángel Cotán 16 SEP 2026 - 00:00h.

El técnico luso no oculta la mala imagen de los suyos en la segunda mitad

El uno por uno del Real Madrid ante el Elche: el gran señalado en un triunfo con suspensos

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José Mourinho compareció en sala de prensa tras el agónico triunfo del Real Madrid en el Martínez Valero. De más a muchísimo menos, el equipo blanco casi desaprovecha una ventaja de hasta dos goles. Carlos Espí salvó los muebles ante el Elche CF, pero el técnico luso no oculta la mala segunda parte perpetrada por sus pupilos.

Tras lograr el triunfo, José Mourinho compareció en sala de prensa ante los medios presentes. Allí, el técnico portugués respondió a nombres propios como el de Carlos Espí o Yan Diomande, pero también de los problemas defensivos.

Las palabras de José Mourinho tras el Elche - Real Madrid

Un primer análisis. "Estaba fácil. Parece que pasamos de esa facilidad a no controlar. No hemos acabado con el tres o cuatro a cero, pero me parece que cuando todo parece fácil y dejas las cosas estar, este tipo de estadio español llenos y juegan contra el Real Madrid... pues van hasta la última. La cosa buena es que después de la presión de perder puntos, el equipo reacciona y gana. Es lo más importante".

Carlos Espí, el salvador, con difícil encaje. "Lo está haciendo bien. Está dando una contribución importante al equipo, un chico con grande motivación... pero es que tiene por delante a este jugador que no es uno normal. Jugar con los dos juntos no es fácil porque después no tenemos jugadores por bandas que sean típicos de 4-4-2 y el equipo pierde equilibrio. Con los cambios del final, arriesgo todo, hemos ganado y hemos podido perder, pero había que hacerlo".

Yan Diomande, la esperanza. "Está creciendo. Físicamente ya se ve que tiene minutos en las piernas y el entendimiento con sus compañeros también crece. El pase que le hace Valverde a lo mejor no lo hacía un mes atrás. Tiene inteligencia, no es fácil jugar noventa minutos con tarjeta amarilla. Ha hecho un gran trabajo, estoy contento".

El gran problema del Real Madrid en este inicio. "Me gusta mucho que mi equipo marque goles, pero me gusta controlar partidos, no me gusta regalar. No se trata de gol, se trata de regalar el control de los partidos. Te pueden meter un gol fuera de contexto, pero ellos cuando han metido sus goles, nosotros ya entregamos el control de juego. El entrenador del Elche ha jugado bien, ha hecho cambios que modificaron su estructura y no ha tenido miedo".

Arda Güler... ¿Imprescindible? "No lo es, nadie lo es. Cuando hago los cambio de Jude y Brahim es porque estamos perdiendo control. Vinicius se ha organizado bien, cansado, y Arda que jugó en esa posición de diez pero es todo el campo, también ha bajado su intensidad".