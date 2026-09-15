David Torres 15 SEP 2026 - 22:01h.

El extremo reapareció tras superar sus problemas físicos, marcó ante el Alavés en su regreso a Mendizorroza y volvió a lesionarse del tobillo en la jugada del gol

Repaso a la enfermería del Valencia CF: "Luis como no puede jugar sin bota, no viaja"

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Vitoria"Luis Rioja tiene un problema en el pie, en la grasa del calcáneo. Tiene una molestia al pisar. Esa molestia ha ido a más y le impide correr. La bota de Luis está cortada. Ya no queda bota porque está intentando cortar por todos los sitios para ver si le baja la presión. Le está quitando tacos a las botas para ver si puede apoyar así el hueso y que no le duela. Lo último que le queda es jugar sin bota. Como no puede jugar sin bota, Luis mañana no viaja. Pero se deja la piel en poder estar con el equipo y ayudar al equipo para salir de una situación difícil", explicaba Corberán en su última rueda de prensa. Y no viajó, pero poco después, ya con Óscar Sánchez en el banquillo, el andaluz hizo un esfuerzo supremo y entró en el equipo.

De no poder contar para Corberán a ser decisivo y llorar de rabia

Luis Rioja vivióuna noche de contrastes en Mendizorroza. El extremo del Valencia CF regresó a una convocatoria después de perderse los últimos partidos por sus problemas físicos y Óscar Sánchez le dio entrada en el minuto 63. Quince minutos después apareció la ley del ex en su antigua casa: Rioja marcó ante el Alavés, pero terminó lesionándose en la misma jugada del gol.

La alegría duró muy poco. En la acción del gol, Rioja volvió a sentir molestias en el tobillo y tuvo que ser atendido. La rabia fue todavía mayor porque acababa de regresar y acababa de marcar y se le vio llorando en el banquillo.

El futbolista no pudo contener las lágrimas en el banquillo. Rioja lloró de rabia, consciente de que podía volver a tener que parar justo cuando recuperaba protagonismo y después de haber firmado un gol especialmente emotivo ante su antiguo equipo. La imagen del extremo llorando en el banquillo resume la noche: regreso, ley del ex, gol y otra lesión en apenas un cuarto de hora.

Un gol con un precio demasiado alto: "Es una lesión jodida"

Ahora queda conocer el alcance exacto de este nuevo contratiempo. Después de volver a estar disponible para Óscar Sánchez, Rioja se marcha de Vitoria con un gol especial, que no celebró, pero también con la preocupación de haber vuelto a sufrir en el mismo tobillo que ya le había dado problemas. Un integrante más de la nutrida enfermería del Valencia CF que sigue acumulando integrantes (Diakhaby, Copete, Foulquier, Sadiq, además de Canós o Diego López).

"Tengo la grasa calcánea rota. Es una lesión jodida. Quería jugar, como en los partidos anteriores pero no podía. Vuelvo a apoyar de manera brusca y vuelvo al origen de la lesión. Espero que pueda estar con el grupo", decía el andaluz al final.