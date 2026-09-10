David Torres 10 SEP 2026 - 14:24h.

Guido quiso jugar sin el alta médica

La enfermería del Valencia CF parece un hospital

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ValenciaLa enfermería del Valencia CF sigue condicionando los planes de Carlos Corberán antes de visitar al Sevilla. El técnico ha repasado el estado de una plantilla que llega al Sánchez-Pizjuán muy mermada y que acumula demasiados problemas físicos en este arranque de temporada. La enfermería valencianista parece un hospital y cada entrenamiento se ha convertido en una carrera contra el reloj para recuperar efectivos.

La principal novedad pasa por Guido Rodríguez y Justin De Haas, que han completado una parte del entrenamiento con el grupo para probarse antes del encuentro. Ambos quieren estar en Sevilla, pero la última palabra la tendrá Corberán, que deberá valorar si están en condiciones de competir. La situación de Luis Rioja sigue siendo diferente: el extremo continúa al margen del grupo, aunque ya trabaja sobre el césped.

El repaso a la enfermería de Carlos Corberán

El técnico también cuenta con las bajas confirmadas de Sadiq, Copete, Canós, Diakhaby, Diego López y Foulquier, mientras la lista de problemas físicos sigue creciendo. El Valencia llega en cuadro al Sánchez-Pizjuán y Corberán debe decidir ahora con qué efectivos afronta un partido que puede marcar mucho más que tres puntos.

Sobre quién o quiénes podrán viajar, el técnico ha explicado lo siguiente:

"Luis Rioja tiene un problema en el pie, en la grasa del calcáneo. Tiene una molestia al pisar. Esa molestia ha ido a más y le impide correr. La bota de Luis está cortada. Ya no queda bota porque está intentando cortar por todos los sitios para ver si le baja la presión. Le está quitando tacos a las botas para ver si puede apoyar así el hueso y que no le duela. Lo último que le queda es jugar sin bota. Como no puede jugar sin bota, Luis mañana no viaja. Pero se deja la piel en poder estar con el equipo y ayudar al equipo para salir de una situación difícil", explicó

"Guido, que no había entrenado y era un descarte obligatorio, hoy se fuerza él solo a entrenar porque quiere estar y competir mañana. Pero, desafortunadamente, el tiempo que ha pasado no permite que Guido tenga el alta médica para ir mañana. Es que Guido está dispuesto a jugar sin alta médica, pero mientras yo esté en el Valencia no voy a hacer que Guido juegue sin alta médica", aseguró descartándolo.

Y para acabar añadió: "De Haas ha entrenado un día con el equipo porque tiene el esguince, pero con ese día las sensaciones son buenas y viaja mañana. ¿Qué te digo con esto? Que el compromiso de la plantilla es absoluto".

Cambio en los servicios médicos y el papel del calendario

También fue preguntado por la acumulación de las bajas y sobre si debería haber un cambio en los servicios médicos. "No es lo ideal, pero es lo que pasa en el fútbol. Si le preguntas al servicio médico, seguro que nadie está contento con tener lesionados. Todos la sufrimos. La sufrimos nosotros, la sufren los servicios médicos"

"El ejemplo que te he puesto antes de Guido es claro. Todas las decisiones que tomamos están consensuadas con los servicios médicos porque ellos son los especialistas y saben si los jugadores están o no en condiciones de ayudar al equipo", dijo Corberán que añadió: "Pienso que este año hemos tenido un calendario que ya lo dije que no es ninguna excusa, pero jugar tres partidos en vuestra primera semana competitiva, para mí, tiene un riesgo tremendo. No lo digo a nivel deportivo o de rendimiento de un partido, sino por las consecuencias a nivel de lesiones. Porque empezar una Liga con tres partidos seguidos en el mes de agosto, donde estamos, hace que se sobreponga algo que no tiene que ver con los médicos ni con el rendimiento", zanjó