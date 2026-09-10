Redacción ElDesmarque Madrid, 10 SEP 2026 - 13:45h.

Madrid acoge del 11 al 13 de septiembre el Gran Premio de España de Fórmula 1, con alrededor de 345.000 asistentes previstos durante todo el fin de semana

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La Fórmula 1 se estrena este fin de semana en Madrid y lo hará acompañada de una movilización a la altura de uno de los mayores eventos deportivos del año. Del viernes 11 al domingo 13 de septiembre, el nuevo circuito MADRING, situado en el entorno de IFEMA y Valdebebas, recibirá a alrededor de 345.000 personas. Una afluencia que obligará a muchos aficionados a hacerse la misma pregunta antes incluso de pensar en la parrilla de salida: ¿Dónde podré dejar el coche?

La respuesta puede estar en no intentar llegar con él hasta el circuito. El Plan de Movilidad elaborado por el Ayuntamiento de Madrid establece un importante dispositivo de tráfico y transporte público y recomienda expresamente utilizar este último para desplazarse hasta el Gran Premio. Durante los tres días del evento se establecerá, además, una corona interior de tráfico restringido y acceso controlado en el entorno de MADRING.

El público general no podrá acceder en vehículo privado sin acreditación a esa corona interior. Aunque la organización dispone de 4.320 plazas de aparcamiento para el público general estas se encuentran vinculadas al dispositivo del evento y se distribuyen entre la Ciudad Deportiva del Real Madrid y el estadio Metropolitano.

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El truco: dejar el coche antes y terminar el viaje en Metro

Ante este escenario, los expertos de EasyPark recomiendan, para quienes necesiten desplazarse hasta Madrid en coche, aplicar una fórmula sencilla: aparcar lejos del perímetro de MADRING y recorrer el último tramo en transporte público.

Nuevos Ministerios se presenta como un punto especialmente interesante. Desde esta estación parte la línea 8 de Metro, que conecta directamente con Feria de Madrid, la parada más próxima a IFEMA y cuya salida desemboca en la entrada sur del recinto. Para el fin de semana del Gran Premio, además, la línea 8 incrementará un 50% su capacidad habitual, pudiendo transportar entre 15.000 y 21.000 viajeros por hora y sentido.

Para evitar caer en grandes atascos, los especialistas en movilidad sostenible de EasyPark recomiendan a quienes tengan que utilizar el vehículo privado evitar la búsqueda de plaza en las inmediaciones del circuito y organizar bien la ruta optando por zonas bien comunicadas como Nuevos Ministerios y el entorno del Santiago Bernabéu, desde las que continuar posteriormente en Metro.

En el área del Bernabéu, los conductores pueden recurrir a aparcamientos como Orense 34, Calle Cuzco, Presidente Carmona o Padre Damián, opciones que permiten dejar el vehículo antes de entrar en la zona de mayor presión circulatoria. Desde allí, el desplazamiento andando a la estación de Nuevos Ministerios puede realizarse rápidamente para coger la línea 8 y llegar a Feria de Madrid. EasyPark recomienda, además, consultar con antelación las opciones disponibles y planificar el estacionamiento antes de iniciar el viaje, evitando que la búsqueda de una plaza termine convirtiéndose en la primera carrera del fin de semana.

La estrategia encaja con el dispositivo diseñado por el Ayuntamiento. El Metro será el principal modo ferroviario de acceso a la zona sur y las líneas 8, 4 y 5 contarán con refuerzos específicos. A ello se sumarán Cercanías, autobuses y cinco servicios especiales de lanzadera para absorber una afluencia excepcional.