Álvaro Borrego 10 SEP 2026 - 09:50h.

El delantero ha caído de pie y demuestra que los buenos no necesitan rodaje o adaptación

El Betis blinda a Troy Parrott con una cláusula de rescisión sólo al alcance de los más poderosos

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El delantero irlandés Troy Parrott ha caído de pie en el Real Betis y, desde su llegada sobre la bocina del mercado procedente del AZ Alkmaar holandés, no ha necesitado de mucha adaptación y rodaje y le ha dado al club bético seis puntos en los dos últimos partidos con sendos goles decisivos ante el Real Madrid en Liga (1-0) y frente al Lille francés en Liga de Campeones (2-3).

Uno de puro oportunismo en el área chica ante el Real Madrid tras un rechace de Thibaut Courtois a un cabezazo de Nelson Deossa y otro de un latigazo tras irse de su par, Nathan Ngoy, con un leve quiebro frente al Lille han sido las versátiles cartas de presentación de Parrott tras unos primeros movimientos y desmarques como el que valió el gol de la victoria en Valencia, obra de Pablo García.

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Troy Parrott es el primer irlandés que juega como futbolista en el Betis, en el que hizo historia y figura en letras de oro su compatriota Patrick O'Connell, entrenador que llevó a las vitrinas béticas su único título de Liga en 1935 antes que la Guerra Civil española deshiciera un equipo de ensueño.

Dublinés de 24 años, el punta irlandés fichó por el Betis hasta junio de 2031 y, desde que llegó, ha hecho gala de la doble 'G' del gol y del fútbol gaélico que, como todo irlandés, lleva como seña de identidad nacional y como guía; no en balde tienen una portería en forma de 'H' en la que los goles por debajo valen tres puntos y los que van por arriba del larguero, uno: la portería entre ceja y ceja.

Parrott llegó como competencia o complemento, como ya se ha encargado de precisar el chileno Manuel Pellegrini, del delantero colombiano Cucho Hernández, con quien se ha alternado en la punta del ataque verdiblanco de salida o a lo largo de los partidos en los que ambos ya coinciden como alternativas para el '9' una vez que Pablo García ha sido traspasado al Racing de Santander.

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No ha necesitado mucha adaptación porque los buenos llegan con el rodaje hecho y, aunque está en sus primeros días como bético, Troy Parrott ha hecho valer su experiencia en ligas europeas pese a su juventud y no se le visto superado más que cuando asistió como espectador al primer partido liguero del Betis frente a la Real Sociedad en La Cartuja: se le vio con cara de abrumado con sesenta mil gargantas cantando el himno bético.

En el campo no le pesa la responsabilidad, no en balde ha llegado al Betis tras una extensa trayectoria que comenzó en en el Belvedere de Irlanda, de donde salió al juvenil del Tottenham en 2017.

Tras varias cesiones en Inglaterra en Millwall, Ipswich, MK Dons y Preston, llegó su salto a la Eredivisie de Países Bajos, militando en el Excelsior y el AZ Alkmaar, club del que procede y con el que sumó 31 goles y 12 asistencias en la última temporada y con el que ha ganado la Copa y Supercopa de los Países Bajos.

Fijo con la selección de Irlanda, con 37 internacionalidades y 11 goles, el delantero dublinés se mostró contento con su debut en la Liga de Campeones con un gol decisivo, aunque también prudente y exigente con el próximo compromiso liguero del Betis en la competición doméstica, el próximo lunes ante el Villarreal en La Cerámica.

"Ha sido mi primer partido en la 'Champions' y he podido celebrarlo con un gol y eso es muy especial para mí", dijo a los medios de club Parrott, quien apuntó que tienen por delante una "temporada llena de partidos muy difíciles: ahora tenemos que celebrarlo y después, centrarnos en el partido ante el Villlarreal", dijo tras la victoria bética, con gol decisivo suyo tras un doblete del central Marc Bartra.