Ferran Torres sigue a lo suyo y no echa de menos al FC Barcelona: hat-trick y goleada en Champions

Fran Fuentes 09 SEP 2026 - 23:03h.

El valenciano anotó tres goles, amén de los dos tantos y dos asistencias de Ousmane Dembélé

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El FC Barcelona venció por cinco goles a uno y convenció frente al Feyenoord en el primer partido del PSG en la fase liga de la UEFA Champions League. Un resultado que evidenció todas las herramientas que el conjunto barcelonista posee en ataque. Una de las piezas que ya no forman parte de ese temible ataque barcelonista es Ferran Torres, quien ha anotado un hat-trick en su respectivo encuentro frente al Slovan de Bratislava. Queda claro que ni el valenciano echa de menos al conjunto barcelonista, ni el conjunto barcelonista echa de menos el fútbol del delantero.

De este modo, con tres goles (minutos 31, 47 y 57), Ousmane Dembélé (17 y 23), con dos y otras dos asistencias, y Fabián Ruiz (88) lideraron la goleada ante el Slovan de Bratislava (6-1) y dieron una inyección de moral al PSG, que inició con paso firme la defensa de su doble título europeo (2025 y 2026).

Los de Luis Enrique, que solventaron el partido en la primera media hora de juego, enviaron un mensaje a sus rivales continentales: sigue intacto el hambre para lograr las tres Orejonas seguidas, hito conseguido solo por el Real Madrid, el Ajax de Amsterdam y el Bayern Múnich. Tras el abultado resultado de hoy, los parisinos regresarán a la Champions en octubre, aunque ante rivales de más enjundia que los eslovacos: el Manchester City, fuera, y el Barcelona, en el Parque de los Príncipes de París.