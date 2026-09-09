El uno por uno del FC Barcelona ante el Feyenoord, exhibición ofensiva con dos sobresalientes

Fran Fuentes 09 SEP 2026 - 20:40h.

Los culés cuajaron un gran partido, especialmente en la zona ofensiva, y pudieron marcar aún más goles

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El FC Barcelona venció cómodamente ante el Feyenoord en una auténtica exhibición ofensiva de los futbolistas de Hansi Flick. Y es que desde el principio el conjunto barcelonista metió la directa para tratar de golear, con un Raphinha estelar que, sin duda, fue el hombre más importante del partido. A continuación ponemos notas a los jugadores barcelonistas, uno por uno.

Joan García (5): Poco exigido. El Feyenoord apenas se acercó a su portería, pero resolvió bien cuando lo hicieron.

Jules Koundé (6): Gran partido a nivel defensivo, recuperó no sé cuántos balones gracias a su buena lectura de la jugada y anticipación. Salió en la foto en el gol del Feyenoord.

Pau Cubarsí (7): También poco exigido a nivel defensivo, pero asumió mucha responsabilidad en salida de balón.

Andreas Christensen (6): Atento en algunos conatos de ataque del Feyenoord, anticipó y corrigió lejos de su propia área, demostrando que está plenamente preparado para ser central del Barcelona si las lesiones se lo permiten.

Joao Cancelo (7): Jugando en posiciones muy ofensivas y abandonando la banda para jugar por dentro.

Rodri Hernández (7): Ancla. Aprovechando que el Barcelona casi siempre atacó, se permitió defender mucho en campo rival, haciendo buenas presiones tras pérdida y robando balones por lectura e inteligencia táctica.

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Pedri González (7): Apareció por todo el ancho y largo del campo, siempre como opción de pase y, con el balón en los pies, distribuyó con la certeza de siempre.

Dani Olmo (5): Correcto, pero le costó un poco más buscar el balón entre líneas.

Lamine Yamal (9): Partido espectacular en el regate. Un poco chupón por momentos, pero se veía con confianza y acierto. Dio una asistencia a Raphinha y un gol de falta directa en los minutos finales.

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Karim Adeyemi (8): Muy tirado a la banda, Flick le quería dando amplitud y pegado a la línea de cal, lo cual le privó de entrar un poco más en juego. Pese a todo, marcó un buen gol.

Raphinha (10): Partido increíble del brasileño, que ha encontrado su nuevo lugar como delantero centro. Arrancó con un gol muy tempranero y, a partir de ahí, todo fue cuesta abajo.

Suplentes

Anthony Gordon (6): Desde su entrada, trató de

Marc Bernal (5): Correcto, dándole continuidad al juego desde su entrada, jugando siempre fácil y sin complicarse.

Fermín López (6): Entró con muchas ganas, buscando el gol hasta en dos ocasiones.

Gabriel Jesús (7): Un golito en apenas 10 minutos, aprovechó la oportunidad.

Gavi (-): Sin calificar.