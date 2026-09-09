Alineaciones confirmadas del FC Barcelona y Feyenoord hoy, jornada 1 de la UEFA Champions League

Fran Fuentes 09 SEP 2026 - 17:35h.

Los de Hansi Flick arrancarán su camino en la lucha por un título que les ha sido esquivo durante tantos años

Los dardos de Lamine Yamal a Dembélé y Mbappé por el Balón de Oro

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El FC Barcelona se enfrenta al Feyenoord en la primera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League. Un encuentro en el que los de Hansi Flick arrancarán su camino en la lucha por el título que durante tantos años ha sido esquivo en el conjunto barcelonista. Para el encuentro, el técnico alemán ha apostado por un once muy reconocible, aunque con alguna variación, especialmente con la inclusión de Karim Adeyemi.

De este modo, el FC Barcelona sale con Joan García en portería. En el eje de la zaga sigue asentada la pareja formada por Pau Cubarsí y Andreas Christensen, mientras que en el lateral derecho está Jules Koundé y Joao Cancelo cerrará la defensa en el perfil izquierdo.

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Ya en el centro del campo, Rodrigo Hernández aparece como el pivote defensivo, acompañado de Pedri, que ocupará alturas superiores, y Dani Olmo, buscando el balón entre líneas como enganche.

De este modo, Lamine Yamal estará en el costado derecho de la jugada, con Karim Adeyemi atacando por el perfil izquierdo y Raphinha será el nueve del FC Barcelona.

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De este modo, la alineación del FC Barcelona la formarán: Joan García; Koundé, Cubarsí, Christensen, Joao Cancelo; Rodrigo, Pedri, Olmo; Lamine, Raphinha y Adeyemi.

El once del Feyenoord ante el FC Barcelona, con un viejo conocido

Por su parte, el Feyenoord apuesta por Ernst en portería. El meta estará escoltado por Watanabe y St. Juste como pareja de centrales, con Givairo Read en el lateral derecho y un viejo conocido de La Masía, Mika Mármol, cerrando en el lateral izquierdo.

Como pivote encargado de la organización estará Valente, con Vanhoutte y Zechiel como interiores. Hadk Moussa será el extremo derecho, Javi López el extremo izquierdo y, como delantero, jugará Ferri.

De este modo, el once del Feyenoord lo componen: Ernst; Givairo Read, Watanabe, St. Juste, Mika Mármol; Vanhoutte, Valente, Zechiel; Hadk Moussa, Ferri y Javi López.