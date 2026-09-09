La guía completa para seguir la temporada NFL en Mediaset España: partidos, programas y horarios

Juan Pérez 09 SEP 2026 - 12:25h.

El fútbol americano vuelve en abierto el 13 de septiembre con partidos en Mediaset Infinity y en Cuatro

Ponseti y Sagasti se vuelcan con más contenido NFL en abierto en Mediaset

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La alianza entre Mediaset España y la NFL se amplía por segunda temporada consecutiva para ofrecer el mejor fútbol americano en abierto con un entorno repleto de atractivos en cuanto a contenidos. A la espectacularidad del show, presente en la casa para los próximos años gracias al acuerdo plurianual alcanzado con la competición, se le suman más de 50 partidos hasta llegar a la Super Bowl con una cobertura aún más reforzada.

Esta semana vuelve la NFL a lo grande después de siete meses de pausa, ilusión y a la vez desesperación para volver a ver el ovoide en el aire. En Mediaset la propuesta es más importante no solo por arrancar desde el primer minuto, sino por la ampliación de opciones para llevarle al espectador todo tipo de highlights, análisis y narrativas adecuadas tanto en los momentos televisivos como en el marco digital de Mediaset Infinity y ElDesmarque.

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El soporte en Mediaset pasa por la emisión en directo de dos de los partidos cada jornada con algunos extras que pueden dejar hasta tres encuentros los domingos. Esto sucederá gracias a la retransmisión de todos los partidos internacionales que la NFL disputará en Europa (tres en Londres y dos más entre París y Múnich) con la guinda del NFL Madrid Game del 8 de noviembre en el Santiago Bernabéu entre Cincinatti Bengals y Atlanta Falcons.

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La coronación definitiva volverá a ser la Super Bowl LXI del 14 de febrero, aunque para ello el recorrido pasa por empezar este mismo fin de semana a disfrutar de los dos primeros partidos. El domingo 13 de septiembre arrancará la noche a las 22:25h. en Mediaset Infinity con el duelo divisional entre Green Bay Packers y Minnesota Vikings, mientras que el debut en la televisión en abierto pasa por esa misma madrugada del domingo al lunes en Cuatro a las 2:20h. con el Dallas Cowboys - New York Giants.

El equipo al mando de la NFL en Mediaset España

Las retransmisiones -en Cuatro, Be Mad y Mediaset Infinity- estrenarán además un nuevo plató y volverán a contar con José Antonio Ponseti e Iker Sagasti al frente de las narraciones, acompañados por los comentarios y el análisis de Mariano Sinito, Aitor Manzano, Paula Páramo y Luis Jones.

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Más NFL en Cuatro: ‘ElDesmarque Quarterback’ y ‘ElDesmarque Running back’

En la nueva temporada, Mediaset España ampliará también la presencia de la NFL más allá de las retransmisiones en directo con dos espacios semanales en Cuatro.

Los jueves (02:30h), ‘ElDesmarque Quarterback’ regresará con una versión ampliada y con Iker Sagasti y José Antonio Ponseti al frente. El programa mantendrá su enfoque divulgativo y de entretenimiento, con los mejores momentos de la jornada, claves para comprender el juego y contenidos sobre la historia de este deporte y sus grandes figuras.

Los sábados (09:30h), Cuatro estrenará ‘ElDesmarque Running back’, un nuevo espacio que resumirá lo mejor de la semana y pondrá el foco en las mejores jugadas, los grandes protagonistas y los momentos más espectaculares.

La actualidad de la competición tendrá asimismo una presencia reforzada en las ediciones de ‘ElDesmarque’ de Telecinco y Cuatro.

Gran cobertura digital para seguir cada jornada

Mediaset Infinity ofrecerá cada jornada un partido en directo y en abierto en exclusiva, además de emitir simultáneamente todos los encuentros ofrecidos en Cuatro y Be Mad. Todos los partidos estarán también disponibles a la carta durante siete días. Las retransmisiones de los encuentros exclusivos de la plataforma comenzarán 15 minutos antes del kickoff con una previa en la que los presentadores analizarán a los equipos y responderán a preguntas de los aficionados a través de las redes sociales.

La oferta digital incluirá además ‘NFL Heroes’, un vídeo semanal en las redes sociales de ElDesmarque y Mediaset Infinity en el que Iker Sagasti descubrirá las historias de los grandes protagonistas de cada jornada. Por su parte, ElDesmarque.com contará con una sección específica dedicada a la NFL, con información diaria, análisis, curiosidades y las mejores jugadas en vídeo.

El regreso de la NFL refuerza la apuesta de Mediaset España por competiciones y acontecimientos deportivos de alto valor tanto en televisión como en el entorno digital. Una estrategia de la que este año también forman parte algunas de las principales citas del Mundial de MotoGP y de la Fórmula 1, con especial protagonismo para el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid, que podrá verse también este fin de semana en Telecinco.