El regreso de la NFL, una semana icónica con cuatro escaparates y el Rematch de la Super Bowl

Juan Pérez 07 SEP 2026 - 12:58h.

Un retorno a lo grande tras siete meses en barbecho

Ponseti y Sagasti se vuelcan con más contenido NFL en abierto en Mediaset

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La sequía de fútbol americano finaliza esta semana después de siete meses de continencia para sacar a relucir todo el brillo a un inicio de temporada prometedor que se exprime en una primera jornada histórica. La primera bala pasa por alardear del producto con el Rematch de la Super Bowl como alfombra roja para volver a sentir la NFL un año más desde el primer minuto. Y desde Mediaset nos colocamos el escudo de la competición al pecho con más partidos en abierto y una ampliación de contenidos.

El kickoff de la NFL es el punto de partida de una semana histórica con cuatro días de partidos donde el postre del mes de febrero entre New England Patriots y Seattle Seahawks se convierte ahora en el primer entrante. Un marco diferente en un entorno ilusionante para abrir boca antes de volver a relanzar la National Football League en un baile de nombres, jugadas, ilusiones y momentazos a captar.

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Otra vez aquí con un Patriots vs Seahawks

La madrugada del jueves 10 al viernes 11 (02.20h.) vuelve a volar el ovoide con un partido que apenas se ha visto en la historia de la NFL, porque es la tercera ocasión en la que se empieza la temporada con un rematch instantáneo de la Super Bowl. El equipo de Mike Vrabel se ha reconstruido con piezas muy sonadas, pero la consolidación de Drake Maye en su tercer año debe ser el sostén para saber si el equipo puede volver a competir con los grandes. Y es así porque en Lumen Field los campeones van a demostrar por qué han apostado por la continuidad con un bloque que vuelve a optar a ganar la Super Bowl.

Un buen plan para un viernes en Australia

San Francisco 49ers y Los Angeles Rams juegan el viernes (02.35h.) el que será el primer partido de temporada regular de la NFL en Australia. Un aspirante y el segundo gran favorito a ganar el anillo, un partidazo.

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El domingo de NFL en Mediaset

Con doce partidos en dos tandas, Mediaset le vuelve a abrir las puertas a la NFL con dos partidos semanales en abierto (tres choques cuando haya partido en Europa) con el equipo de comentaristas de la temporada pasada. Liderados por Iker Sagasti y José Antonio Ponseti, el grupo al completo comenzará con dos de los más de 50 partidos planteados para la 26/27. En cuanto estén disponibles cuáles estarán en emisión, lo publicaremos tanto en Mediaset Infinity como en ElDesmarque. Estos son los encuentros del domingo:

Chicago Bears vs. Carolina Panthers (19:00h)

Baltimore Ravens vs. Indianapolis Colts (19:00h)

Tampa Bay Buccaneers vs. Cincinnati Bengals (19:00h)

Atlanta Falcons vs. Pittsburgh Steelers (19:00h)

New York Jets vs. Tennessee Titans (19:00h)

New Orleans Saints vs. Detroit Lions (19:00h)

Buffalo Bills vs. Houston Texans (19:00h)

Cleveland Browns vs. Jacksonville Jaguars (19:00h)

Arizona Cardinals vs. Los Angeles Chargers (22:25h)

Green Bay Packers vs. Minnesota Vikings (22:25h)

Miami Dolphins vs. Las Vegas Raiders (22:25h)

Washington Commanders vs. Philadelphia Eagles (22:25h)

Dallas Cowboys en New York Giants (02:20h)

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Monday Night Football

El cierre queda para el estreno de Mahomes en el Denver Broncos vs. Kansas City Chiefs (martes a las 02.15h.), una primera puesta a punto para saber si una de las caras de la NFL puede optar a colocarse entre los mejores en esta 26/27,