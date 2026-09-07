Pablo Sánchez 07 SEP 2026 - 13:26h.

Tres exárbitros sentencian en El Chiringuito que el penalti de Mbappé debió repetirse por dos infracciones: "El reglamento es claro"

Desveló cuál es la relación actual entre todos los integrantes del vestuario merengue

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Tras la rueda de prensa de José Mourinho, fue el turno de Kylian Mbappé. El frances, protagonista el pasado viernes ante el Betis por el polémico penalti, analizó el primer partido de Champions de la temporada frente al Inter. Trató muchos temas y uno de ellos tuvo que ver con esa mejoría defensiva que algunos demandan por su parte, un comentario ante el cual el futbolista se picó.

Mbappé considera que en un equipo de alto nivel como el Real Madrid siempre hay cosas que mejorar, pero cree que no solo él y Vinicius son los únicos que deben dar un paso al frente en el apartado defensivo. Tampoco le gustó la comparativa con jugadores como Raphinha o Dembelé en este sentido.

"¿Solo yo y Vinicius? Claro que tenemos que mejorar y yo pienso que es completamente natural. Pero yo puedo hacerme el tonto y decirte que meto más goles que los dos que hemos dicho y que tienen que meter más. Pero quiero hacer las cosas de manera inteligente. No me quiero comparar, hago muchas cosas que los otros no hacen, pero si entramos en este debate no tiene fin. Todos tenemos que mejorar para ayudar a la defensa. Es la vida de un equipo de alto nivel. Hay muchas cosas que mejorar cada día", expresó Mbappé.

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Mejoría en el vestuario: "Qué significa una mejora en el vestuario. Tu tienes el sentimiento de que no estaba bien el año pasado, pero es igual, solo que hay un entrenador diferente. Pienso que el ambiente siempre ha sido igual. Preparamos la temporada de la mejor manera posible.

Debate sobre la compatibilidad con Vinicius: "Es una opinión entre millones. No puedo controlar todo lo que se dice. Nosotros tenemos el mismo objetivo de hacer que el Madrid gane títulos y partidos e intentamos controlar únicamente lo que podemos controlar. Podemos escuchar cuando la gente opina e intentamos siempre mejorar e ir adelante".