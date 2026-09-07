Tres exárbitros sentencian en El Chiringuito que el penalti de Mbappé debió repetirse por dos infracciones

Pablo Sánchez 07 SEP 2026 - 09:26h.

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El penalti de Mbappé en el tiempo de descuento del duelo entre el Real Betis y el Real Madrid en La Cartuja sigue dando que hablar. Concretamente, la posición de Marc Bartra a la hora del lanzamiento. La pena máxima fue revisada por una posible invasión del central verdiblanco en el área en el momento del golpeo. Sin embargo, la revisión mostró que el pie derecho estaba por detrás de la línea y el izquierdo en el aire. Pese a los múltiples análisis, no todos tienen claro que el colegiado del encuentro y los presentes en la sala VAR acertaran en su decisión.

En El Chiringuito se volvió a analizar la acción con la presencia de tres exarbitros como son Rafa Guerrero, Urizar Azpizarte y Pajares Paz. Todos ellos coincidían en que el penalti de Mbappé debió repetirse. El primero de ellos amplió la imagen y consideraba que la punta de la bota del pie derecho de Bartra estaba sobre la línea de cal. "Ha sido un error de centímetros que ha cometido Bartra. No se da cuenta". expresó.

El resto de opiniones

Urizar Azpizarte también aseguró que el penalti debió lanzarse de nuevo. "El reglamento lo dice claro. Las líneas pertenecen al área y el semicírculo en un penalti también. Si en el momento antes de chutar hay jugadores que están pisando la linea están dentro del área y se tiene que repetir el penalti".

Pajares Paz opinaba lo siguiente: "Para mí Marc Barta comete dos infracciones. Una la que apunta Uriza y Rafa Guerrero por tener el pie sobre la línea del semicírculo. Y la otra es que cuando Mbappé golpea la pelota ya se ha impulsado con ese pie de apoyo y está en el aire y si está en el aire está infringiendo también".

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