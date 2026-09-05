Álvaro Borrego 05 SEP 2026 - 00:23h.

El entrenador difiere en el análisis del rival y considera que su Betis salió a ganar desde el principio

La locura de Dani Ceballos en el gol del Betis al Real Madrid

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Manuel Pellegrini compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al triunfo del Real Betis contra el Real Madrid. El entrenador puso en valor el trabajo de sus jugadores y 'pasó' de polémicas con Mourinho, que dijo que los verdiblancos "jugaron a empatar y encontraron el gordo", señalando también a los futbolistas verdiblancos por supuestas tretas y artimaña. El chileno no quiso entrar en líos y respondió de la manera más señorial posible.

No se mete en el arbitraje: "¿Influencia del árbitro en el resultado? Los dos disputamos el balón y no creo que hubo una influencia importante. Hubo alguna amarilla más o menos pero no creo que sean hechos decisivos. Ganamos porque concretamos una ocasión y ellos no lo hicieron. Los resultados son así y cosas puntuales deciden, pero no creo que haya sido por el árbitro".

Pellegrini responde a Mourinho: "No hago el mismo análisis porque salimos a ganar desde el primer minuto ante un gran rival. En términos generales tuvimos un rato cada uno y en el segundo creo, incluso, que tuvimos más balón y en campo contrario, ellos amenazaron a balón parado. Valles hizo tres paradas muy buenas pero el gol lo hicimos nosotros. Si empatan puede ser un resultado justo, pero también pasa muchas veces en el fútbol. Nosotros concretamos la que tuvimos y ellos, no”.

No ha sido una semana fácil: "En el fútbol hay 24 horas para celebrar un triunfo y 24 horas para lamentar una derrota. Hay que saber revisar los hechos y hacer una buena autocrítica tanto cuando se gana como se pierde. Estaba convencido de lo que iba a ser por lo visto en estos siete años. Sabemos la mentalidad que hemos inculcado en este equipo. Hay que saber que el fútbol cambia por hechos puntuales, pero el convencimiento y la exigencia individual no cambian. Este equipo ha demostrado muchas veces que podemos tener hasta dos traspiés seguidos, pero si los tenemos, sabemos levantarnos".

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Los cambios cambiaron la cara al equipo: "Uno puede creer que los cambios son buenos dependiendo de cómo entren los jugadores, los rendimientos individuales marcan la efectividad. Las ocasiones más clara de ellos fueron a balón parado. Habían 36 grados de calor y se sentía el esfuerzo, la renovación en el medio del campo fue buena, pero los cambios se ejecutan en base a lo que uno ve y son los rendimientos de los jugadores los que marcan la diferencia".