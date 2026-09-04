Álvaro Borrego 04 SEP 2026 - 23:59h.

El centrocampista vio el partido al lado del banquillo del Real Betis

El uno por uno del Betis y las notas del zambombazo contra el Real Madrid en La Cartuja

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Dani Ceballos le trajo suerte al Real Betis. El mediocentro apenas lleva un par de entrenamientos con sus compañeros y al no haber realizado una pretemporada normal el entrenador optó por dejarlo fuera de la convocatoria contra el Real Madrid para evitar así algún imprevisto. Eso no impidió al futbolista estar en La Cartuja con el resto del equipo y pisar por primera vez, como local, la que será su nueva casa para al menos las dos próximas campañas, hasta que el club regrese al Benito Villamarín. El utrerano vio el partido junto al banquillo y celebró como un bético más el gol de Troy Parrott. Una auténtica locura en verdiblanco.

El Betis duerme igualado a puntos con el líder

El Real Betis le ha infligido este viernes al Real Madrid su primera derrota del curso en un encuentro en el que las mejores ocasiones fueron visitantes pero el oportunismo del irlandés Troy Parrott, autor del único gol de la noche, y el penalti que le detuvo Álvaro Valles a Mbappé en el descuento decantaron el duelo.

El segundo periodo estuvo más equilibrado, en parte porque los centrocampistas del Real Madrid acusaron la fatiga, asfixiados por la altísima temporada del verano sevillano, y también porque los cambios introducidos por Manuel Pellegrini dieron frescura a los locales, que salían de su parcela gracias al juego de espaldas de Troy Parrott.

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Al ariete irlandés, el fichaje más caro de los béticos este verano, lo precede una fama de goleador que demostró en su tercer partido, cuando empujó a la red muy atento el despeje corto de Courtois tras un cabezazo de Deossa, imperial en el salto, a la salida de un córner.

El Real Madrid rozó el empate dos veces en el descuento: con el golazo de Carlos Espí anulado por un fuera de juego previo y con un penalti de Natan sobre Vinicius que Mbappé ejecutó con escasa fuerza a la derecha de Valles, que completó una actuación inolvidable desviando el disparo del francés.