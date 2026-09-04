Joaquín Anduro 04 SEP 2026 - 23:53h.

Mourinho piensa que el Real Madrid mereció ganar con claridad

El uno por uno y notas del Real Madrid ante el Betis en La Cartuja: seis suspensos y Mbappé muy señalado

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El Real Madrid ha caído derrotado de su visita al Real Betis por 1-0 en la que ha sido la primera de José Mourinho en esta segunda etapa como entrenador madridista. El técnico portugués no se ha querido meter en jugadas polémicas como el gol anulado a Carlos Espí o la posición de Bartra en el penalti parado de Valles a Mbappé pero sí se ha quejado de que sus jugadores, que han merecido ganar para él, hayan sido ingenuos a diferencia del Betis y ha señalado a los jugadores locales como Fran García por necesitar de una "ambulancia" en la jugada en la que se tiró al suelo sin "tener nada".

José Mourinho, tras el Betis-Real Madrid

Actuación de Espí: "Carlos Espí, si tiene diez minutos y hace un fantástico gol, que luego puede ser fuera de juego o no, él ha hecho su trabajo bien. Tiene gran potencial y siempre irá a mejor, porque además es humilde, es trabajador, quiere aprender. No puedo estar más contento con el chico

Cambio de Arda Güler, por la amarilla o por la dificultad de sustituir a "intocables": "Difícil cambiar no lo sé. Muy difícil cambia a Arda porque estaba jugando muy bien. Los jugadores del Betis son, en este sentido, más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Primera jugada del partido es una tarjeta camarilla clara al jugador que ha golpeado a Valverde. Después, un minuto más tarde, otra amarilla para el jugador que ha hecho una falta importante a Vinicius pero los jugadores del Madrid se levanta inmediatamente y los jugadores del Betis son más listos. Con el apoyo de una afición fantástica que empuja, presiona... consiguen este tipo de cosas. No sé cómo Arda termina el primer tiempo con una tarjeta amarilla cuando ha jugado tanto y ha hecho una faltita y amarilla. Pero después lo ha cazado, obviamente, lo he tenido que sacar del campo porque he tenido ese feeling de situación de riesgo. Difícil cambiar a Arda".

Triple cambio en la segunda parte: "El equipo ha estado siempre bien. El Betis ha tenido algún contraataque que es normal que tenga y nada, el partido ha sido del Madrid. No he visto datos ni estadísticas pero puedo imaginar que hemos hecho no solamente posesión, porque esto a veces no significa nada, pero hemos creado muchísimo con 10, 15 o 18 tiros a portería, Hemos fallado tres o cuatro claras, el portero ha hecho también tres o cuatro paradas impresionantes. Los cambios que he hecho no los he hecho por no estar contento con el equipo, los he hecho por sacar del campo a los jugadores con tarjera amarilla y, en la combinación del Madrid que juega abierto, es mejor con Trent que con Dumfries. Después, el penúltimo cambio de Valverde por Espí, para entrar definitivamente en los últimos minutos de alta presión contra un bloque bajo donde era necesario un jugador referencia para dar libertad a Kylian y posesiones entre líneas".

Actuación del árbitro: "Mira, no sé por qué vi amarilla pero no pasa nada, la acepto. Me he levantado porque un jugador del Betis parecía que estaba muerto ahí delante del banquillo. No sé. La situación del penalti y de la repetición del penalti, el gol de Espí... no sé, no puedo decir. He visto mucha gente enfadada en el banquillo que estaba viendo las jugadas pero no las he visto y no puedo comentar. Me parece que ha dejado jugar, que es una cosa que me gusta. Me gusta siempre un árbitro que deja jugar. El criterio del primer tiempo, con las amarillas del Betis y llegar al descanso sin tarjeta y el pobre Arda, que solo sabe jugar al fútbol, con tarjeta... no me ha gustado pero después de un partido, decir que por una tarjeta ganamos o perdemos, no lo hago. Puedo cambiar de opinión al ver el partido mañana pero hoy, con las sensación desde el banquillo, no sé por qué hemos perdido. No consigo justificar porque colectivamente el equipo ha jugado muy bien en todos los aspectos e individualmente también, no tengo nada que reprochar de la actitud de ningún jugador. La gente se ha dejado todo. Merecimos ganar claramente pero el merecer no te da puntos. Enhorabuena al Betis, que jugó para empatar y les tocó el gordo".

Inocencia de los jugadores y falta de oficio: "A lo mejor me expliqué mal. El equipo trabajó muchísimo, no tengo nada que reprochar. Estuvo naif en el sentido de que, por poca cosa, los jugadores del Betis intentan condicionar el trabajo del árbitro y los del Madrid, por jugadas tipificadas por tarjetas como un pisotón que recibe Valverde, es digno de un capitán del Real Madrid que se levante pero es un ejemplo que del otro lado no está. Ese chico que estaba muerto delante del banquillo... pensé que venía la ambulancia. Cuando vas a partidos contra equipos de este tipo de cultura y mentalidad es un factor en tu contra. Pero muy contento con mis jugadores, todos. Como equipo me gustó mucho e, individualmente, no tengo nada que reprochar. Sobre el penalti fallado, cuando va uno a patear el penalti, vamos todos juntos".

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