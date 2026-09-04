Fran Fuentes 04 SEP 2026 - 08:35h.

En apenas una semana ha quemado etapas de manera fulgurante

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El Real Madrid se enfrenta este viernes al Real Betis en el estadio de La Cartuja. El conjunto blanco, que ha arrancado la temporada de manera meteórica, ganándolo todo y con demostraciones de buen fútbol, no quiere bajar el pie del acelerador bajo las órdenes de José Mourinho. De este modo, uno de los que se ha visto arrastrado a la buena dinámica general y que está quemando etapas en su primera semana en Valdebebas es Sergio Martínez, reciente fichaje desde el Racing de Santander.

Y es que no eran pocos quienes situaban directamente al jugador en el Real Madrid Castilla sin posibilidad de asomar por el primer equipo, y que consideraban tiempo perdido que bajase al filial blanco cuando ya era parte del primer equipo racinguista. Sin embargo, está quemando etapas a un ritmo vertiginoso. Y es que fue el mismo lunes que fichó por el club blanco, siendo inscrito en el sistema de LALIGA el pasado martes. Sin embargo, el miércoles ya se puso las botas y se vistió de corto con el primer equipo. Una experiencia que repitió el jueves por la mañana, minutos después de que José Mourinho le confirmara como parte de la convocatoria del conjunto blanco para medirse al Betis.

Y, por si todo esto fuera poco, Sergio Martínez también ha sido elegido en la lista A del Real Madrid para la UEFA Champions League. Al tratarse de un fichaje recién llegado, no podían incluirlo en la Lista B, finalmente Mourinho ha prescindido del lesionado Ferland Mendy para darle ingreso al mediocentro, por si necesita contar con él o si puede darle minutos en algún encuentro.

José Mourinho se deshace en elogios hacia Sergio Martínez: "Tiene potencial"

"El plan es que mañana esté en el banquillo. Por ahí ya puedes ver, más o menos, cuál es el plan. Se ha entrenado con el primer equipo dos días, nada más. No te puedo decir mucho más, pero obviamente que, antes de que el club lo fichara, al saber que no sería para ser directamente jugador del primer equipo, nosotros también hemos analizado y dado nuestra opinión de si podría, algún día, llegar aquí".

"Es un chico que tiene potencial, que tiene ya una pequeña experiencia. En Segunda, y obviamente en estos primeros partidos del campeonato con el Racing. Tiene potencial, tiene que trabajar. Solo él podrá decir, pero yo puedo imaginar que el nivel de calidad e intensidad aquí es diferente. Pero ahí está. Mañana estará él, estará Rivas que lleva desde el primer partido con nosotros, estará Cestero también, y a ver si jugará o no mañana, pero es un paso ya estar con los otros".