La misión de José Mourinho empieza a cumplirse: Mbappé y Vinicius, más unidos que nunca

Redacción ElDesmarque Madrid, 03 SEP 2026 - 11:54h.

El ambiente en el vestuario y la relación entre los dos delanteros ha cambiado por completo desde la llegada del técnico portugués

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El entrenamiento del Real Madrid de este jueves, el último antes del partido contra el Real Betis de este fin de semana, ha dejado una imagen especialmente significativa. Kylian Mbappé y Vinícius Jr. han estado juntos, entre bromas y risas, mostrando una complicidad que durante la pasada temporada no fue habitual. La escena refleja uno de los primeros cambios que está experimentando el vestuario con José Mourinho al frente del equipo.

José Mourinho tenía un objetivo con Mbappé y Vinícius y lo está cumpliendo

La relación entre los dos atacantes fue uno de los asuntos pendientes del último curso. Sobre el terreno de juego les costó encontrar una conexión y, fuera de él, tampoco transmitieron la cercanía que ahora muestran. Florentino Pérez tenía claro que solucionar esa situación, como otras tantas referentes al vestuario, era una de las prioridades del nuevo entrenador y por eso eligió a Mourinho.

El presidente del Real Madrid encargó al técnico portugués, entre otras cuestiones, recuperar el vestuario. El objetivo no se limitaba a mejorar los resultados, que también, el técnico debía fortalecer las relaciones dentro del grupo, evitar conflictos y conseguir que sus principales figuras entendieran que el equipo estaba por encima de cualquier protagonismo individual.

Un vestuario con otro ambiente

El ambiente general del vestuario ha cambiado por completo y prueba de ello es lo bien que se han adaptado los nuevos fichajes a la dinámica del grupo. Yan Diomande, el fichaje más caro del Real Madrid este verano y una operación que quizás podía alterar la rotación en la delantera merengue, ha caído de pie y es uno de los jugadores que mejor se lleva con Kylian Mbappé.

Mourinho ha puesto el foco desde el primer día en construir un grupo unido y las primeras semanas de la temporada, tanto en resultados como en sensaciones, están empezando a mostrar ese trabajo. Florentino quería un equipo sin problemas internos y con sus tres grandes estrellas conectadas. Además de Mbappé y Vinicius, Jude Bellingham parece haber recuperado el nivel que tuvo en su primer año con el Real Madrid y aunque todavía queda mucha temporada, los primeros pasos del nuevo proyecto están siendo muy positivos.