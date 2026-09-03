Javi Rayo 03 SEP 2026 - 07:00h.

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El Real Madrid lleva pleno de victorias en LALIGA y el gran responsable es José Mourinho. El técnico portugués ha cambiado la cara al equipo en sólo unos pocos meses. Nada tiene que ver con los últimos meses de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa en el cargo. Juanfe Sanz informa en El Chiringuito que fuentes cercanas al conjunto blanco afirman que llevaban años sin ver tanta disciplina. "De éste no se van a reír", se escucha por los pasillos de Valdebebas.

Mourinho cambia la cara del vestuario

"Lo primero que me cuentan es que los jugadores están siendo bastante cuidadosos con que salga información de dentro del vestuario, los jugadores están bastante temerosos de no dar un paso en falso porque Mourinho y su cuerpo técnico están muy pendientes de todo lo que se dice a nivel comunicación y de que no haya ninguna fuga, pero es verdad que a veces alguna cosa cuentan", detalla Juanfe Sanz.

El periodista de El Chiringuito afirma que se respira otro ambiente dentro de Valdebebas y así lo transmiten desde dentro del club: "Se ha instaurado un sentimiento de disciplina que no existía en ese vestuario desde hace años. A priori había muchos jugadores que temían la llegada de José Mourinho, esa figura que metía miedo al jugador, pero me dicen que ha sido muy persuasivo. Me dicen una frase que lo comparan con otra etapa: 'De este no se van a reír'. Hay un sentimiento de respeto absoluto por Mourinho a pesar de que no se han encontrado a un Mourinho inquisitorio. Todo el mundo está enchufado y comprometido. Solamente la llegada de su figura es un cambio de chip total. Están sorprendidos con el discurso de Mourinho. Ha impuesto una serie de normas que no existían, se ven mucho más. Una serie de costumbres que están cambiando la dinámica del equipo y que los jugadores están agradeciendo".

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