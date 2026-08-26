Redacción ElDesmarque 26 AGO 2026 - 09:30h.

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José Mourinho ha mostrado una versión de sí mismo muy diferente a la que mostró en su primera etapa en el Real Madrid. Aunque cómo él ha recalcado públicamente, "el ADN sigue siendo el mismo". El técnico portugués está más bromista que nunca, incluso con la prensa. Sus bromas sobre las filtraciones esconden un mensaje muy claro con un destinatario todavía aún más. Así lo desvela Edu Aguirre en El Chiringuito.

"José Mourinho corta de raíz (las posibles filtraciones por parte del vestuario) desde la primera rueda de prensa de la temporada y le da un toque a los jugadores. A Mourinho le da igual que se filtre el once contra el Espanyol, pero por si acaso de filtra el día del Clásico o de un partido de Champions, lo corta de raíz. Es un mensaje a los jugadores: 'Ni se os ocurra filtrar el once que estoy atento'. El jugador que tenga dudas va a dejar el móvil. Seguro.", apunta Edu Aguirre en su intervención en El Chiringuito.

Josep Pedrerol también coincide: "El buen rollo sí, pero el mensaje es claro. Cuando vayan mal dadas... está avisando. Si los jugadores se portan mal saldrá el otro lado de Mourinho".

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