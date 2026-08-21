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Mourinho desata las risas de la prensa al preguntarle sobre su primer once: "Quién tiene los mejores contactos"
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El técnico perfila su primera alineación de cara al estreno liguero
La expectación era total por presenciar la rueda de prensa de José Mourinho antes del estreno liguero. El portugués, tras las contundentes novedades que dejó durante su entrevista en El Chiringuito, atendió a la prensa para valorar cómo llega su equipo, avisó a algunos de sus futbolistas y volvió a poner en valor la excelsa calidad de su plantilla. El momento más divertido de la jornada se produjo cuando le preguntaron por el once ante el Espanyol.
Mourinho respondió con una frase que desató las risas de todos los presentes en la sala. En el vídeo superior lo puedes disfrutar.