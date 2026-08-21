Pablo Sánchez 21 AGO 2026 - 10:31h.

Mourinho desvela la relación de Tchouaméni y Fede Valverde en el Real Madrid: "Tengo mucha información"

El técnico perfila su primera alineación de cara al estreno liguero

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La expectación era total por presenciar la rueda de prensa de José Mourinho antes del estreno liguero. El portugués, tras las contundentes novedades que dejó durante su entrevista en El Chiringuito, atendió a la prensa para valorar cómo llega su equipo, avisó a algunos de sus futbolistas y volvió a poner en valor la excelsa calidad de su plantilla. El momento más divertido de la jornada se produjo cuando le preguntaron por el once ante el Espanyol.