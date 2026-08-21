Ángel Cotán 21 AGO 2026 - 10:16h.

Los nombres propios ganaron peso en la primera rueda de prensa del luso

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Los nombres propios también tuvieron su espacio en la primera rueda de prensa de José Mourinho. En la previa del estreno del Real Madrid en LALIGA EA Sports 2026/27, el técnico luso se enfrentó a las preguntas de los medios. Más allá de cuestiones generales, el veterano entrenador habló de Kylian Mbappé, Vinicius o Yan Diomande.

Sobre los tres mosqueteros de ataque, 'Mou' puso el foco en el cambio de plan con activos como el delantero francés. Además, ante tanta venta en La Fábrica, el portugués explica su plan con los canteranos.

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Las primeras palabras de José Mourinho en sala de prensa

Diomandé dice que moriría por él. "Es una expresión, no vamos a seguir palabra por palabra, pero que me gusta. Me gustaría todavía más si en vez de estar disponible para mí, él está disponible para morir por el Real Madrid, aunque al final yo pienso que eso es lo que él quiere decir cuando dice mi nombre. La verdad es que muchas veces las palabras son fáciles, es más difícil pasar de las palabras a la acción".

Los canteranos... ¿Se quedan? "Mañana estarán en el banquillo tres. Tenemos una plantilla no demasiado larga, esta gente que está fuera (lesionados) lo estarán por mucho tiempo. Me gusta trabajar con 20 jugadores, máximo 22, y ellos se están encargando de estas posiciones libres. No siempre serán los mismos, yo quiero motivar a los niños para que vean que la puerta está abierta".

Cómo se cocinó su fichaje. "En ese partido con el Benfica me quedé en el garaje a ver el partido en el bus. No he tenido contacto ninguno. En Champions era un partido importante para todos, no he tenido contacto con nadie ahí. El contacto no te puedo precisar, pero te digo, primero los rumores y después el contacto. Ha sido al revés. Cuando me dicen que el Madrid está interesado... cada año viene siempre un rumor"

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Aviso a Mbappé y a los delanteros. "Plan diferente para partido y adversario, pero hay que defender con once. Si es un equipo que nos empuja y nos deja con dificultad en nuestro tercio defensivo, tenemos que defender todos. Si es un equipo al que presionamos alto y conseguimos que no salgan, no tiene que defender, simplemente machacar. Hay que trabajar, hay gente que va a tener que presionar de verdad y otros que tendrán que conservar espacios".