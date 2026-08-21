Obed Vargas está 'sentenciado' en el Atlético: fuera ante el Málaga y Cuti Romero le deja sin dorsal

Ángel Cotán 21 AGO 2026 - 08:57h.

El futbolista interesa a clubes como el Sevilla

El Atlético de Madrid recibe la respuesta de Nicolas Jackson y actúa con Julián Álvarez

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El Atlético de Madrid prepara su próximo reto liguero tras un debut en el que la calidad le bastó para sumar tres puntos. Diego Pablo Simeone agitó el árbol y consiguió tumbar a un aguerrido Málaga a base de golazos. Para este encuentro, el técnico argentino aún no pudo disfrutar de su plantilla al completo, y con el mercado de fichajes abierto, también dio pistas sobre la salida de algún activo.

Obed Vargas no entró en la convocatoria del pasado miércoles ante el conjunto andaluz. El internacional mexicano, que recientemente también ha accedido a un cambio de dorsal en el club rojiblanco, apunta a salir en esta ventana estival.

Obed Vargas está 'sentenciado' en el Atlético e interesa al Sevilla

La realidad es que Obed está en la rampa de salida y hay varios clubes que se posicionan para conseguir su cesión. Según deslizaba en los últimos días el periodista César Luis Merlo, el Sevilla FC es uno de los interesados. A sus 21 años recién cumplidos, el futbolista de Alaska demanda minutos para adaptarse completamente al fútbol español.

Por su parte, el conjunto hispalense demanda más cromos en un centro del campo al que esperan que se una pronto Giorgi Kochorashvili. No será una operación sencilla, ya que clubes como Valencia CF o Getafe CF también siguen su pista.

Un cambio de dorsal con Cuti Romero... a la espera de una salida

El argentino Cristian ‘Cuti’ Romero, último fichaje el Atlético de Madrid, lucirá el número 21 en su camiseta con el conjunto rojiblanco que antes llevaba el mexicano Obed Vargas, quien pasará ahora al dorsal 3, a la espera de si finalmente se produce o no su salida a otro club en este mercado de verano.

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‘Cuti’ Romero, ya inscrito en LaLiga desde el pasado martes sin revelar su número, desveló la incógnita en su presentación de este jueves en el estadio Metropolitano, cuando posó con la camiseta de su nuevo club con el 21.

El número, según fuentes del club, se lo ha cedido Obed Vargas, que llegó en el pasado mercado de invierno al Atlético de Madrid y ahora llevará el 3, aunque podría salir cedido a otro equipo en este mercado de verano. Este miércoles, el centrocampista mexicano fue uno de los descartes de la lista de Diego Simeone para el encuentro contra el Málaga en el Metropolitano.