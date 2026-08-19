El uno por uno del Málaga CF ante el Atleti: Alfonso Herrero lideró la resistencia malaguista

Fran Fuentes 19 AGO 2026 - 23:11h.

Dos latigazos, en las botas de Kang-In Lee y Álex Baena, decantaron el partido

El homenaje del Atlético a sus campeones del mundo: David Villa cargando la Copa y Luis De la Fuente en la grada

Compartir







El Málaga CF cayó derrotado frente al Atlético de Madrid merced a dos auténticos golazos en la primera jornada de LALIGA EA SPORTS. Los de Juanfran Funes resistieron lo mejor que pudieron, especialmente con un Alfonso Herrero casi inexpugnable. A continuación ponemos notas a los jugadores malaguistas tras caer en el Metropolitano.

Alfonso Herrero (8): Atento a centros laterales y seguro en los acercamientos que tuvo el conjunto rojiblanco. Sacó varias paradas de muchísimo mérito que mantuvieron con vida al Málaga, pero no pudo hacer nada con el tiro de Kang-In Lee.

PUEDE INTERESARTE Por qué el Atlético de Madrid juega hoy la jornada 1 ante el Málaga CF y cuándo juegan Barcelona y Real Madrid

Carlos Puga (7): Mucho trabajo defensivo, en ocasiones cerrando muy cerca de Recio, pero también subiendo la banda con atrevimiento.

Ángel Recio (6): Defendiendo muy hacia delante y mediante anticipación. Partido muy serio.

Einar Galilea (7): Despejando prácticamente todo en el área y la frontal, y cayendo mucho a ayudar defensivamente a Rafita en el perfil izquierdo.

Rafita Garrido (7): Gran defensa de área, dejó varios robos en situaciones comprometidas cerca de su área, y además se prodigó en ataque en varias ocasiones con mucho acierto.

Izan Merino (5): si bien es cierto que el Málaga tuvo mucho menos balón, el malaguista intentó lanzar a su equipo al contragolpe en varias ocasiones cuando tuvo el balón en los pies, aunque no siempre lo hizo con acierto. También dejó alguna pérdida de balón importante.

PUEDE INTERESARTE El Málaga da un paso más para la salida de Dani Sánchez y cuenta con tres pretendientes

Dani Lorenzo (6): Mucho criterio con el balón en los pies, y se fajó constantemente en ayudas defensivas. Perdió varios balones en campo propio en salida de balón.

Carlos Dotor (6): Más que construir y buscar la jugada ofensiva, estuvo prácticamente todo el partido centrado en tareas defensivas. Se hartó a robar balones en el centro del campo. Cuando buscó la jugada definitiva, le faltó algo de precisión.

PUEDE INTERESARTE El Bayern busca el adiós definitivo de Bryan Zaragoza y tres equipos de LALIGA le tientan

David Larrubia (5): Muy escondido por orden expresa de Funes. Muy abierto en la banda derecha para dar amplitud, pero eso propició que interviniera mucho menos con el balón en los pies.

Joaquín Muñoz (6): Generó mucho desequilibrio cerca del área rival, pero le faltó algo de acierto en el gesto técnico para sacar algo de provecho.

Chupete (4): Mucho trabajo del que no se ve, pero eso le privó de estar en situaciones de gol.

Suplentes

Juan Cruz (-): Entró con el Atleti volcado en ataque y prácticamente no rascó bola.

Rafa Rodríguez (-):

José Salinas (-):

Eneko Jauregi (-):

Ramón Enríquez (-):