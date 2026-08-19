Por qué el Atlético de Madrid juega hoy la jornada 1 ante el Málaga CF y cuándo juegan Barcelona y Real Madrid

La jornada 1 está dividida en siete días distintos

Atlético y Nápoles estudian un intercambio de porteros: fichaje sorpresa

Compartir







El Atlético de Madrid entra en escena. En una jornada 1 marcada por la disputa del Mundial 2026 y por unos horarios destartalados, el equipo rojiblanco debuta ante su afición recibiendo al Málaga CF, que vuelve a Primera ocho años después. Será, curiosamente, el mismo duelo con el que se inauguró el Metropolitano en 2017, además del mismo rival con el que debutó en el banquillo rojiblanco Diego Pablo Simeone en enero de 2012.

Por qué el Atlético de Madrid juega hoy ante el Málaga CF

La jornada 1 ha estado marcada por el Mundial. LaLiga arrancó oficialmente el pasado fin de semana, concretamente el 15 de agosto, sólo cuatro semanas después de que España ganara el Mundial en Nueva Jersey. Según el convenio de la AFE, los jugadores tienen derecho a tener 21 días seguidos de vacaciones en verano, con todo lo que ello implica a nivel de calendario. A partir de ahí, LaLiga permitió a los equipos con al menos un jugador en semifinales del Mundial la posibilidad de aplazar sus partidos de la jornada 1.

PUEDE INTERESARTE Obed Vargas, oportunidad de mercado para completar el centro del campo

La mayoría de los clubes que estaban afectados y solicitaron ese aplazamiento jugarán finalmente la próxima semana, entre la jornada 2 y 3. Pero el Atlético, por contra, decidió aplazar el encuentro sólo tres días, por lo que jugará este miércoles 19 de agosto, justo un mes después de la final del Mundial, en el que fue el equipo con más jugadores. Algunas fuentes apuntan a que el cuadro de Simeone sólo aplazó esta jornada 1 tres días después para evitar jugar tres partidos seguidos la próxima semana; otras señalan que el Metropolitano acogerá conciertos la próxima semana, por lo que no había posibilidad de jugar en su estadio.

Esto provoca, a su vez, que el Atlético llegue diezmado a esta primera cita. Julián Álvarez ni siquiera estará en la convocatoria, mientras que jugadores como Pubill, Marcos Llorente, Álex Baena, Grimaldo o Giuliano Simeone llegan al duelo sin apenas pretemporada, lo que a su vez condicionará el once de Simeone.

PUEDE INTERESARTE El Atlético se cubre las espaldas por Jorge Salinas y calienta otro fichaje

Cuándo juega Barça y Real Madrid la jornada 1

En esta atípica jornada 1, sólo se jugaron cuatro partidos durante el pasado fin de semana: Alavés 3-0 Getafe, Sevilla 2-1 Rayo, Racing 2-2 Villarreal y Espanyol 3-0 Levante. El domingo se debería haber jugado el Celta-Osasuna, aplazado finalmente al 27 de agosto por una plaga de hongos en Balaídos. El lunes se jugó el Deportivo 1-1 Elche y este miércoles se juega el Atlético-Málaga.

El resto de encuentros se disputarán la próxima semana y entre ellos estarán el Real Madrid y el FC Barcelona. El martes 25 de agosto se jugará el Valencia-Betis, el miércoles 26 el Madrid-Real Sociedad y el jueves 27, tanto el Barça-Athletic como el mencionado Celta-Osasuna.