Obed Vargas, oportunidad de mercado para completar el centro del campo

Pepe Jiménez Sevilla, 19 AGO 2026 - 16:12h.

El Atlético de Madrid estaría dispuesto a dejarlo salir cedido

Ofert(ón) por Lucién Agoumé

Compartir







Hemos comentado, por activa y por pasiva, que en este Sevilla comandado por José Ignacio Navarro, el club estaría abierto a escuchar ofrecimientos y oportunidades de mercado en esta recta final del mes de agosto para intentar reforzar el plantel con nombres que, de primeras, serían innaccesibles y una de estas situaciones se presenta, casi sin esperarlo, con Obed Vargas.

Sin miedo a la crítica aquella de criar pollitos, como contábamos hace semanas, el Sevilla estaba dispuesto a recibir diferentes cesiones que permitiesen a la entidad crecer y asentarse nuevamente en una zona mucho más relajada de la tabla y según cuenta el periodista César Luis Merlo, los del Sánchez-Pizjuán son uno de los clubes interesados en el del Atlétic de Madrid.

PUEDE INTERESARTE Las opciones de Chidera Ejuke crecen

Junto a otros como el Feyenoord, el Alavés o el Getafe, el Sevilla habría preguntado por las condiciones del joven centrocampista después de que sus agentes hubiesen comunicado la posibilidad de salir cedido en este mercado invernal.

El mexicano llegó el pasado mercado invernal al Metropolitano tras sus buenas sensaciones en Estados Unidos, pero por el momento ha sido incapaz de asentarse en el once de Diego Simeone.

PUEDE INTERESARTE El Bayern busca el adiós definitivo de Bryan Zaragoza y tres equipos de LALIGA le tientan

Internacional absoluto con México, Obed Vargas vendría al Sevilla a complementar un centro del campo que podría vivir numerosos cambios en estas semanas, ya que además del inminente negocio con Kochorashvili, en el club hispalense no descartan el adiós de Lucién Agoumé, que abriría la oportunidad a nuevos nombres.

Sin convocar este miércoles por Simeone, Obed Vargas parece prácticamente obligado a salir y tras cerrar el acuerdo con Julio Díaz hace unas semanas, Atlético de Madrid y Sevilla podrían reencontrarse en el mercado para esta nueva cesión.