El Bayern busca el adiós definitivo de Bryan Zaragoza y tres equipos de LALIGA le tientan

Ángel Cotán 19 AGO 2026 - 14:05h.

El extremo acumula cuatro cesiones en poco más de dos años

El Big Data predice LALIGA EA Sports 26/27 con el nuevo campeón, subidón del Athletic y palo al Dépor

Compartir







El mercado de fichajes se calienta cuando ya vislumbra su recta final. Aún con LALIGA EA Sports 2026/27 ya en curso, los clubes nacionales buscan las últimas piezas que completen sus plantillas. En este tramo de la ventana veraniega, los clubes rebajan sus pretensiones y las operaciones comienzan a flexibilizarse. Una de las llamadas 'oportunidades de mercado' a la que están atentos varios clubes españoles la encarna Bryan Zaragoza.

El futbolista malagueño afronta un nueva ventana de transferencias siendo consciente de su rol en el Bayern de Múnich. El conjunto bávaro realizó una importante apuesta por su fichaje hace tan solo dos años y medio con un resultado inesperado para todos.

PUEDE INTERESARTE El Atlético de Madrid se cubre las espaldas por Jorge Salinas y calienta otro fichaje

Bryan Zaragoza sigue sin entrar en los planes del gigante alemán, y tras encadenar hasta cuatro cesiones diferentes, el Bayern de Múnich opta por una salida definitiva. Y ahí, en ese río revuelto, hay varios clubes de LALIGA que quieren pescar.

PUEDE INTERESARTE Edin Terzic concede una nueva oportunidad y el Athletic cierra su salida en el mercado

Tres equipos de LALIGA tientan el fichaje de Bryan Zaragoza

Con contrato hasta junio de 2029, y con el valor del extremo en continua caída en el mercado, el Bayern está por la labor de volver a dejar marchar cedido al jugador malagueño pero con una opción de compra asequible o incluso obligatoria. En este sentido, el periodista Matteo Moretto arroja luz al asunto en su última intervención en La Pizarra de Quintana.

La citada fuente valora el interés de Sevilla FC y RCD Espanyol en el fichaje de Bryan Zaragoza, sin descartarse la posibilidad de un Málaga CF con el que ya ha sido relacionado: "Su mercado va a ser España y creo que lo tiene claro, quiere volver sí o sí. Espanyol, Sevilla, hay más, pero de momento, no hay nada definido. Por ejemplo, hemos hablado del Málaga que tienen un fichaje cerrado como es el de Pablo Martínez. Entonces, el Málaga muy activo y tiene que cerrar a dos o tres más, pero Bryan está valorando varias ofertas, y sobre todo, el obstáculo más alto para los equipos es el salario claramente".

PUEDE INTERESARTE El Celta fía el acuerdo por Viktor Tsygankov a un esfuerzo personal y pacta otro fichaje

En este sentido, fuentes consultadas por este periódico confirman que, en clave sevillista, la operación es muy complicada. En lo salarial, el fichaje es inasumible en estos momentos y debería liberarse un importante espacio para poder lanzarse a por el extremo. Por su parte, Bryan Zaragoza se mueve en el mercado en busca de un destino que, por fin, reflote sus cualidades futbolísticas.