El Deportivo altera su final de mercado y apunta a un fichaje con el debate del perfil

Ángel Cotán 19 AGO 2026 - 11:42h.

Era una operación que no se contemplaba hace escasos días

El Deportivo sufre un inédito error arbitral en el empate del Elche: "El VAR debió entrar"

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El Deportivo de A Coruña deja atrás el debut liguero y prepara la visita a La Rosaleda del próximo lunes. En un inicio de temporada marcada por los desencuentros entre club y afición, la entidad herculina afronta días de decisiones importantes aprovechando que el mercado de fichajes sigue abierto. Fernando Soriano enumeraba en dos las incorporaciones restantes de aquí al cierre de la ventana estival, pero el plan apunta a cambiar.

La llegada de otro defensa central y el extremo derecho como guinda siguen abiertas, aunque la propia competición obliga al Deportivo a modificar su hoja de ruta. O al menos a plantearse ese cambio, ya que un tercer fichaje final está sobre la mesa.

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El Deportivo apunta a un fichaje con el debate del perfil

Según informa La Voz de Galicia, la lesión de Noé Carrillo obliga a la dirección deportiva herculina a analizar la plantilla profundamente. Titular ante el Real Madrid en el pasado Trofeo Teresa Herrera, el canterano tuvo que pedir el cambio a los veinte minutos de partido. Sin parte médico oficial al respecto, la citada fuente apunta a una lesión de unos dos meses de duración.

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Una imprevisto que lleva al Deportivo a apuntar un posible fichaje para el centro del campo. Y ahí llega la gran incógnita: el perfil a elegir. Entre la parroquia blanquiazul hay ciertas dudas con el hipotético mediocentro que completaría la medular herculina.

Para algunos, el fichaje debería responder a un claro perfil defensivo y reforzar así la posición de pivote que aporte equilibrio a la talentosa zona de tres cuartos deportivistas. Para otro sector de la hinchada, sigue siendo necesario reforzar más si cabe la creación del juego.

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Y mientras tanto... sigue el lío entre club y afición

El Deportivo denunció este martes los “insultos” y “presiones” que algunos de sus jugadores vienen sufriendo durante las últimas semanas por parte de aficionados, los cuales, a juicio de la entidad blanquiazul, pretenden que los futbolistas adopten “una posición concreta en asuntos extradeportivos no relacionados de manera directa con su práctica profesional”.

Los hechos, apunta el Dépor en su comunicado, han sido “documentados y puestos a disposición” de los servicios jurídicos del club, que valorarán el ejercicio de cuantas acciones procedan en defensa de sus profesionales.

“Estas conductas se han producido tanto de forma presencial como a través de mensajes por redes sociales y aplicaciones de mensajería dirigidos de forma particular a algunos jugadores, tanto en la esfera profesional como en su esfera personal y privada, con el objetivo de presionarles para que se pronuncien respecto a cuestiones no deportivas de las que estos no son partícipes”, señala el club presidido por Juan Carlos Escotet.

Además, el Dépor informa de que el lunes, durante el calentamiento del equipo previo al partido de Liga contra el Elche, algunos jugadores recibieron desde un sector de la grada “gritos e insultos de manera reiterada”, al tiempo que se les instaba a tomar partido públicamente “a favor de las reivindicaciones de una parte de la afición”.