El Celta fía el acuerdo por Viktor Tsygankov a un esfuerzo personal y pacta otro fichaje

Ángel Cotán 19 AGO 2026 - 08:22h.

Los clubes siguen con diferencias en lo económico

La alternativa que convence a todos en el club olívico

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El Celta de Vigo apunta a protagonizar un último tramo de mercado de fichajes bastante intenso. Tras comenzar con buen pie, el club olívico sufrió un bloqueo a razón de la operación salida. Marco Garcés ha ido encontrando el hueco necesario tras oficializar varias despedidas y ahora tiene margen y espacio para lanzarse a por las próximas incorporaciones.

Claudio Giráldez se ha mojado y ha pedido públicamente más refuerzos para afrontar una nueva temporada con tres competiciones. En esas está una dirección deportiva que ha cambiado el tiro en ataque y ahora se centra en Viktor Tsygankov.

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El Celta confía en Viktor Tsygankov y pacta otro fichaje

Según informa Radio Galega, Celta y Girona cuentan con diferencias en lo económico por el fichaje del extremo derecho. El club catalán, pese a los últimos incidentes en Montilivi, mantiene su tasación por el ucraniano y no se baja de los ocho millones de euros. Marco Garcés entiende que es una cantidad alejada de su situación contractual, pues a partir del 1 de enero será libre para negociar con otro equipo.

Ante esta situación, el Celta fía la luz verde de esta operación a un esfuerzo personal. La citada fuente señala que Viktor Tsygankov está por la labor de rebajarse la ficha para poder encajar en el hueco salarial vigués.

Mientras continúa el tira y afloja, el club olívico ha pactado otro fichaje. A la espera de la desvinculación de Matías Vecino, el Celta tiene atada la incorporación de André Almeida por unos tres millones de euros, según la citada fuente. Faltan por definirse las variables y el porcentaje de futura venta que quiere incluir el Valencia CF, pero su llegada a Balaídos será un hecho tras la disputa del choque de Mestalla del próximo sábado. Y todo ello sin la necesidad de vender a Ilaix Moriba.

El Girona abre expendiente al extremo

El Girona ha abierto un expediente disciplinario al extremo ucraniano Viktor Tsygankov tras negarse a jugar en el partido de LaLiga Hypermotion contra el Leganés, según ha comunicado el club este martes. El entrenador, Quique Álvarez, explicó al final del encuentro que Tsygankov estaba convocado y en condiciones de jugar, pero que no había querido vestirse de corto y vio el empate ante el cuadro madrileño desde el palco.

El comunicado del Girona lamenta que "las actuaciones del jugador pueden suponer un incumplimiento de sus obligaciones contractuales" y que "no se ajustan a los estándares de conducta exigidos por el club". "El Girona defenderá sus derechos e intereses y adoptará las medidas que correspondan en el marco de este procedimiento", detalla la entidad catalana. Tsygankov, con contrato hasta 2027, quiere salir del club tras el descenso del Girona, pero de momento no se ha cerrado su marcha y la situación cada día parece más enquistada.