Bruno Fernandes hace de mediador entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús: “Hablé con él”

Fran Duarte Madrid, 03 OCT 2026 - 23:04h.

Bruno Fernandes, capitán de la selección de Portugal tras la marcha de Cristiano Ronaldo, ha desvelado la conversación que tuvo con su amigo tras todo el lío por su salida

División en Portugal tras la disputa entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús: "Si no le quería, no haberle llamado"

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El terremoto provocado Cristiano Ronaldo al marcharse de la concentración con Portugal va a traer cola. Los lusos aún tienen otro partido por delante contra Noruega, aunque esta vez será en el Estadio Do Dragao en territorio nacional. Para intentar calmar la situación ha hablado Bruno Fernandes, el actual capitán de Portugal desde la marcha de Cristiano Ronaldo, para mediar entre el seleccionador y el astro portugués e intentar que todo “acabe de la mejor manera para ambas partes”.

Bruno Fernandes desvela su llamada a Cristiano Ronaldo

“No necesito hablar con mis compañeros; todos sabemos cómo manejar nuestras propias situaciones”, ha comenzado diciendo el capitán de Portugal sobre lo sucedido entre Jorge Jesús y Cristiano Ronaldo. “Tenemos una situación en la selección nacional que no tiene nada que ver con los jugadores, y creo que el papel más importante que podemos desempeñar es dar resultados en el campo”, continuaba.

El futbolista del Manchester United es un gran amigo de Cristiano Ronaldo y ha confesado que habló con él después de todo lo que ocurrió el pasado martes. “Respecto a Cristiano, hablé con él, y lo que le dije, y lo que repito aquí, es esto: lo más importante es que, pase lo que pase, Cristiano Ronaldo nunca dejará de ser el mayor símbolo de nuestra selección nacional, de nuestro fútbol y del país, por lo que ha hecho no solo en Portugal sino en todo el mundo”, señalaba Bruno Fernandes en la rueda de prensa previa al partido contra Noruega. “Tiene un lugar reservado no solo entre los mejores de todos los tiempos, sino también en el corazón de todos los portugueses, y lo más importante es que dejemos de crear divisiones. En la Selección Nacional no hay divisiones; es una sola y seguirá siéndolo, a pesar de cualquier ruido que pueda venir de fuera. Toda organización debe resolver sus problemas a puerta cerrada, y creo que así es como debería funcionar la Selección Nacional.

Para terminar, ha querido lanzar un mensaje de unión a la afición portuguesa para que vayan a animar a la selección sin tomar un bando. “Lo más importante es que esto termine bien para ambas partes. Estamos completamente al margen, sabemos lo que dicen y lo que vemos. Pasamos mucho tiempo en el vestuario, estamos fuera de esta polémica, pero lo que pido es que el país no se divida, que no tome decisiones, que respete a todas las partes, pero, al mismo tiempo, Cris es y será el mayor ícono de nuestra Selección Nacional, se merece el respeto de todos, independientemente de a quién le guste más o menos”, sentenciaba Fernandes.