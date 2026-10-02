Joaquín Anduro 02 OCT 2026 - 11:23h.

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En medio de todo el lío con la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal, la selección lusa consiguió la victoria este jueves por 2-4 en Dinamarca para mantener su camino impoluto en la fase de grupos de la Nations League. Un encuentro que refrendó la figura de Jorge Jesús como seleccionador tras toda la polémica con su estrella y esto le ha valido ganarse apoyos entre los aficionados y también entre los jugadores que, como Vitinha, le han alabado mientras que otros, como Renato Veiga, han confesado que les han pedido no hablar.

En declaraciones para RTP, el mediocentro del PSG alabó a su seleccionador tras los tres triunfos que suma en tres encuentros: "Ya se nota que el trabajo del entrenador está empezando a dar sus frutos. Creo que fui demasiado claro y, por suerte, todo va bien y así es como queremos seguir.

"Intentamos concentrarnos en el partido y lo pudimos conseguir. Creo que respondimos de maravilla y felicito a todo el equipo por ello. Ahora, quiero decirles a los aficionados, que sé que no fallarán, que si llenamos Do Dragao para ganar a Noruega y conseguir una victoria por 4-0, sería perfecto", cerró Vitinha sobre el último encuentro de Portugal en esta ventana internacional.

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Unas declaraciones cuya línea siguió Gonçalo Ramos, el encargado de jugar en punta por Cristiano Ronaldo, en la televisión pública portuguesa: "El nuevo entrenador nos ayuda mucho y tenemos las ideas más claras. Sabemos exactamente dónde está cada compañero, tanto en defensa como en ataque, y eso se notó en el partido de hoy y en los anteriores".

Sobre la ausencia de CR, Rafael Leao, que vistió el 7, no quiso meterse aunque sí cree que sigue sintiéndose parte de As Quinas: "Es algo que no nos incumbe. Nosotros hemos demostrado que somos un gran grupo y seguro que él estará contento por la victoria porque, como compañero de equipo, sé cómo es. Lo más importante es el equipo".

Por su parte, el jugador del Villarreal, Renato Veiga, no quiso ahondar más en el tema pese a su cercanía con el jugador del Al Nassr: "Sabe que le tengo mucho cariño pero me han dicho que no puedo hablar de él".

Jorge Jesús aplaza sus explicaciones por la pelea con Cristiano Ronaldo

El terremoto por la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal tras quedarse sin minutos frente a Noruega ha puesto a Jorge Jesús en el centro de la diana y, tras el mensaje del futbolista en redes sociales, el técnico ha aplazado también sus explicaciones para cuando finalice el choque ante Noruega del próximo domingo: "Explicaré todo después del último partido. Llevo muchos años en el fútbol y sé que no hice nada que pudiera haber causado que todo esto fuera diferente. Ya hablaremos de este tema, no me voy a esconder ni huir de hablar".

Esto nada más acabar el partido, en palabras para RTP, ya que en rueda de prensa intentó esquivar el tema aunque dejó también elogios para el cinco veces Balón de Oro: "Nadie puede quitar lo que Cristiano representa. Es un icono y esto no es algo debatible".