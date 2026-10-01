Juan Pérez 01 OCT 2026 - 09:09h.

La reflexión del periodista tras la polémica del jugador con su selección

El doble juego de la federación de Portugal para forzar a Cristiano Ronaldo a irse: "No se lo han dicho a la cara"

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La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal es un antes y un después en la carrera del luso que enfoca una vez más la actitud del jugador en el ocaso de su carrera. Una despedida amarga repleta de palabrería que significa algo más que una traición de Jorge Jesús, pero que aclara un panorama donde entran las reflexiones sobre toda una carrera como la de Manu Carreño, que no se arruga al hablar de su última decisión.

La inercia de la actitud de Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa levanta miles de comentarios en todo el mundo sobre la situación del jugador por ser quién es. Manu Carreño no se queda corto y alza la voz para hablar del significado del ego en su trayectoria en el inicio de El Larguero, un paso al frente que se empaña mientras el resto del mundo mira de reojo lo que va a suceder con el Balón de Oro 2026.

Carreño lo deja claro desde el principio: "La mirada está puesta en Cristiano Ronaldo, un futbolista superlativo, un jugador que siempre ponemos como ejemplo para los jóvenes. ¿Cómo es posible estar 20 años siendo profesional del fútbol al más alto nivel? No dos años, no cinco, no cuatro, luego dos desaparece y vuelve otros tres. No", especifica.

A partir de ahí habla de sus valores...y de lo que le ha perdido: "Cristiano ha sido con Messi un superdotado en el fútbol, sin embargo no ha podido con un enemigo: su ego. Ha ganado a casi todas las defensas, ha tenido pocas derrotas, se ha entrenado y ha luchado por ser el mejor del mundo, por ganar balones de oro. Incluso a veces se ha cuestionado si podía disputarle el trono mundial a Leo Messi".

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Y el golpe final vuelve a repasar por qué suceden cosas como la que ha vivido ahora con su selección: "Y sin embargo, nunca pudo vencer a su ego, mira que se ha entrenado físicamente, mentalmente. Es uno de los mejores deportistas del Siglo XXI. Qué difícil va a ser ver a otro Cristiano Ronaldo. Nunca encontró la estrategia de derrotar al ego, y al final el ego va a acabar derrotando a Cristiano Ronaldo", finaliza.