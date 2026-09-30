Jorge Jesús explica el pacto con Cristiano Ronaldo, pero él sigue sin aparecer por los entrenamientos

Fran Duarte Madrid, 30 SEP 2026 - 19:04h.

El seleccionador de Portugal, Jorge Jesús, ha salido a explicar el lío con Cristiano Ronaldo y su supuesto enfado por no jugar contra Noruega. También ha desmentido que se haya negado a entrenar

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A pesar de haber cosechado dos victorias en sus primeros dos partidos al frente de la selección de Portugal, la nueva etapa bajo el mando de Jorge Jesús se ha visto envuelta en una polémica con Cristiano Ronaldo. El de Madeira no disputó ningún minuto en la victoria de los lusos sobre Noruega después de estar varios minutos calentando en la banda durante el segundo tiempo y desde la prensa portuguesa apuntan a un posible mosqueo de Cristiano Ronaldo con el nuevo seleccionador que acaba de empezar en el cargo.

Su suplencia con Noruega, sumado a la ausencia del astro portugués en los últimos entrenamientos con Portugal han obligado a Ruben Dias y Jorge Jesús a aclarar lo que está sucediendo con Cristiano en la rueda de prensa previa al choque contra Dinamarca de la tercera jornada de la UEFA Nations League.

"¿Cristiano? Es un momento de frustración que dura 10, 15 o 20 segundos”, ha explicado el central del City y capitán luso sobre los gestos de enfado de Cristiano Ronaldo después de no disputar ningún minuto contra Noruega. “No disminuye en absoluto el compromiso que hemos tenido con nuestra selección nacional durante más de 20 años. A veces tienes ese momento de frustración, y cinco minutos después estamos todos celebrando una importante victoria para nuestra selección nacional".

El seleccionador de Portugal explica lo que sucede con Cristiano Ronaldo

Después le ha tocado el turno al seleccionador que también ha dejado claro que no hay ningún tipo de problema o caso a tratar con Cristiano. “Lo más importante es el objetivo que buscamos en Copenhague. Se trata de respetar a nuestro rival; jugamos contra un gran rival. Nuestra misión es ganar la Liga de Naciones. No tengo solo un jugador, tengo 23 jugadores. Pueden hacer las preguntas que quieran sobre cualquier jugador. En cuanto a Ronaldo, una pregunta es muy poco. Tres son demasiadas. Solo permitiré dos preguntas sobre Ronaldo. Ronaldo no es la razón principal por la que estoy aquí. La razón principal es Dinamarca y yo como seleccionador nacional”, ha avisado Jorge Jesús antes de valorar la situación con su futbolista.

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"Es cierto que lo hablé con él, creamos un plan como con Bruno Fernandes, y le dije a Cris que no jugaría ni en el partido contra Noruega ni en el de Dinamarca”, ha explicado el seleccionador. “Porque trabajé con Cris durante un año. No llegué a la selección nacional hace solo tres meses y lo conocí de repente. Conozco su estado físico a la perfección, y sé, porque ya lo sabía en Arabia Saudí, cuando había partidos cada tres días, que Cris rara vez jugaba. Además, Cris nunca entrena el primer o segundo día después de un partido. Nunca. Hablé de esto con él. Durante el partido, en la primera rueda de prensa en Portugal, comentó: 'Si es para jugar, si es para estar en el banquillo, me quedaré, lo que quiera el entrenador'. Nunca rechazó nada. Eso fue lo que pasó. El partido me dirá qué voy a hacer. Había acordado con él que no jugaría los dos siguientes partidos, pero si... Quizás incluso lo hubiera necesitado en los últimos minutos. Pero el partido me dijo otra cosa y no lo puse a jugar. Ese es el punto clave".

La relación de Jorge Jesús con el astro portugués

De hecho, Jorge Jesús se ha referido al tiempo que estuvo trabajando con CR7 en el Al Nassr y con el que guarda una buena relación. “Pasé un año trabajando con Cris. No hay ningún problema aquí, hombre.He tenido problemas con muchos jugadores. No quieran hacer un drama de algo que no existe. Las reglas son las mismas para todos. Ahora bien, el estatus permite al entrenador, basándose en el pasado del jugador, ser cuidadoso con las decisiones antes del partido. Después del partido, es lo mismo. El entrenador tiene que decidir, y siempre decide basándose en el objetivo, que es lo mejor para el equipo, y siempre respeto a los jugadores. Le dije lo mismo a Bruno Fernandes. Después del partido contra Gales, se lesionó, pero conozco a Bruno, trabajó conmigo. Le pregunté: '¿Qué te pasa? No eres el Bruno que conozco'. Se sinceró conmigo. Le dije: 'No vas a jugar el próximo partido. Jugarás el próximo partido en Dinamarca si te recuperas'. Exactamente lo que hice con Ronaldo. Bruno jugará en Dinamarca. El estatus de jugador no otorga derechos diferenciados. El estatus se trata de respeto por sus carreras, como hago con todos. Con Cris, con otros que he tenido en mi carrera, siempre les planteo qué quiero hacer, el plan que elaboraré con ellos, y luego soy yo quien decide. Ellos saben, todos saben que han trabajado conmigo. Incluso los presidentes lo saben. En un club, el presidente está al mando. En un equipo, yo estoy al mando. En todo en lo que participo. Es lo mismo con los jugadores”, ha continuado explicando el entrenador portugués.

Y para finalizar ha zanjado el tema sobre la supuesta negativa del exfutbolista del Real Madrid a entrenar con el resto de los compañeros. “Él no se negó a entrenar. Francisco Conceição, que estaba lesionado, no entrenó, ni tampoco Joao Félix, porque intentamos aliviar la fatiga y veremos mañana. Y Cris hizo trabajo de gimnasio. Hizo movilización en el campo y luego trabajo de fortalecimiento en el hotel. No se negó. Va a entrenar hoy. Es el cuarto día, así que va a entrenar. Y no se negó a entrenar. Es imposible. ¿Lo crees? No Cris. ¿Crees que algún jugador de una selección nacional se niega a entrenar? No de Portugal. Nadie se niega a entrenar”.

Después de la rueda de prensa, Cristiano Ronaldo no ha saltado con el resto de sus compañeros a entrenar y ya corre el rumor en Portugal de que podría abandonar la concentración con la selección en las próximas horas.