El central del Real Madrid sufre una "fractura por estrés" en la tibia

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Raúl Asencio pasará por quirófano. El central del Real Madrid, que todavía no ha jugado ni un solo minuto en un inicio de temporada marcado por las lesiones y los asuntos extradeportivos, será sometido a una intervención quirúrgica para dejar atrás de manera definitiva las molestias que arrastrado en la tibia durante los últimos meses.

"Nuestro jugador Raúl Asencio será sometido mañana a una intervención quirúrgica a causa de una fractura por estrés en la tibia de la pierna derecha", ha informado el club blanco a través de sus canales oficiales.

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Lesión de Raúl Asencio y tiempo de baja

Según informa el diario Marca, no se trata de una nueva lesión padecida durante el parón de selecciones. De hecho, Asencio había estado trabajando con normalidad en estos últimos días, en los que José Mourinho trabaja bajo mínimos en Valdebebas.

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Asencio arrastra una fisura en la tibia desde principios de 2026 y, tras apostar por un tratamiento conservador, finalmente se ha decidido que pase por quirófano para dejar atrás esas molestias, que habían reaparecido en los últimos días.

Como suele ser habitual, el Real Madrid no ha establecido un tiempo de baja para el central. Aún así, el diario Marca asegura que estará entre tres y cuatro meses alejado de los terrenos de juego, por lo que podría haber dicho prácticamente adiós a lo que queda de 2026.

Asencio agranda sus problemas en el Real Madrid

Asencio sufrió una lesión muscular en el recto femoral durante el mes de julio. Por si fuera poco, sufrió una nueva lesión en la tibia a finales de agosto, una zona donde ya había tenido problemas durante el curso anterior. Se perdió los cinco primeros partidos oficiales por lesión y ya había entrado en las tres últimas convocatorias, justo antes del parón, pero ahora tendrá que parar de nuevo, como mínimo, hasta diciembre.

Así pues, Asencio seguirá inédito durante los próximos meses. Todavía no ha jugado ni un solo minuto en partido oficial a las órdenes de José Mourinho, en un inicio de curso que ha estado marcado, a su vez, por las polémicas extradeportivas: condenado por un delito contra la seguridad vial y absuelto de difundir imágenes de contenido sexual.