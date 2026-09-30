Ángel Cotán 30 SEP 2026 - 07:01h.

El defensa del Real Madrid no oculta sus sentimientos

Así está la clasificación de la UEFA Nations League tras la jornada 2

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Luis de la Fuente apostó el pasado martes por refrescar el once y en esas pequeñas rotaciones de la Selección Española se coló Dean Huijsen. El joven central del Real Madrid formó pareja de inicio con Pau Cubarsí y completó un buen encuentro en líneas generales pese a encajar un tanto en contra. El zaguero, ausente en el pasado Mundial 2026, volvía a defender la camiseta nacional tras no ser de la partida en Wembley.

Una vez finalizado el encuentro en un vibrante Ramón Sánchez-Pizjuán, el espigado defensor atendió a los medios de comunicación en zona mixta. Allí, Dean Huijsen se abrió en canal al ser cuestionado por el pasado verano.

Dean Huijsen se sincera como nunca con España

Ante la cámara de ElDesmarque, el internacional español respondió al buen nivel que está mostrando en este primer tramo de temporada con el Real Madrid: "Si tú piensas eso... yo me veo bien. Lo que tú dices, pero lo he dicho antes, he jugado siete u ocho partidos bien. Al final hay que seguir, la temporada es larga".

En ese sentido, Dean Huijsen puso el foco en el apartado físico. El joven zaguero blanco reconoce que está en un gran momento de forma y que ha dejado atrás cualquier tipo de molestia: "Estoy bien, me siento bien físicamente. El año pasado también tuve ese problema pequeñito y me siento mejor".

Aunque la pregunta estrella estuvo relacionada con el pasado Mundial 2026. Dean Huijsen fue uno de los grandes ausentes en Estados Unidos y el central no dudó en reconocer que lo pasó mal: "Aquí nos sentimos muy bien y en el Madrid igualmente. Mourinho es un gran míster también y me aprieta, pero lo que tú dices, fue bastante duro para mí. Al final... fue muy triste para mí y mi familia, y bueno, lo importante es estar de vuelta y hay que mirar lo positivo".

Puedes ver las declaraciones de Dean Huijsen al completo en el vídeo superior de esta noticia.