Alineaciones confirmadas de España y Croacia para el partido de Nations League en el Ramón Sánchez-Pizjuán

Fran Duarte Madrid, 29 SEP 2026 - 18:58h.

Ya conocemos los once titulares de España y Croacia. Luis de la Fuente, obligado a hacer cambios con respecto a Wembley. Los de Slaven Bilic quieren ser los primeros en derrotar a la Campeona del Mundo

Luis de la Fuente descarta a tres jugadores para el España-Croacia del Sánchez-Pizjuán

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España busca seguir con su racha de imbatibilidad contra Croacia en el segundo partido de la fase de grupos de la UEFA Nations League. Los de Luis de la Fuente llevan 39 partidos consecutivos sin perder, una racha que sigue intacta tras la victoria in extremis contra Inglaterra, y buscan el partido número 40 sin conocer la derrota alentados por la marea roja que inundará las gradas del Ramón Sánchez-Pizjuán. Un partido muy especial, además de su importancia deportiva, por ser el primero de la Selección Española en suelo patrio desde que ganaron el Mundial de Fútbol 2026.

Por otro lado, Croacia quiere ser la primera selección en derrocar a los Campeones del Mundo que llevan sin perder desde el 22 de marzo de 2024 contra Colombia en un partido amistoso. Para ello llegan con la confianza por las nubes después de conseguir vencer a Chequia por 1-2 el pasado sábado. Los croatas saben perfectamente la dificultad del duelo contra España y, a pesar del respeto que tienen hacía los españoles, se ven con muchas posibilidades de poner en aprietos a la actual Campeona del Mundo y conseguir llevarse los tres puntos que les colocaría como primeros de grupo. Algo que también puede conseguir España en caso de ganar.

El poco descanso y algunas bajas como la de Eric García, que ha causado baja en la concentración de España para ser sustituido por Le Normand, obligan a Luis de la Fuente a hacer hasta cinco cambios con respecto al partido en Wembley contra Inglaterra.

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El once titular de España y Croacia

El once titular de España: Unai Simón; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Fermín López; Lamine Yamal, Oyarzabal y Álex Baena.

El once titular de Croacia: (POR CONFIRMAR) Livakovic; Iván Perisic, Josko Gvardiol, Vuskovic, Stanisic; Mateo Kovacic, Luka Modric, Petar Sucic; Ivanovic, Igor Matanovic y Luka Sucic.