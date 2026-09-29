Lamine Yamal deja atrás a Mbappé en la carrera por el Balón de Oro gracias al efecto Wembley

Juan Pérez 29 SEP 2026 - 14:51h.

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El efecto Wembley empieza a tomar forma de cara al Balón de Oro hasta el punto de elevar las opciones de Lamine Yamal para pelear con Harry Kane como grandes candidatos a ganar el premio. En una carrera dialéctica y futbolística en pos de su candidatura, el campeón del mundo ha aumentado más de un 100% sus opciones de ser el gran elegido de la noche solo dos semanas después.

La pugna por el Balón de Oro pasa ahora a las elucubraciones, y el análisis de Betfair después del cierre de las votaciones expone en cifras cómo va la carrera de la que parece caerse definitivamente Kylian Mbappé. El partidazo de Lamine con España ante Inglaterra en Wembley es la explosión definitiva de las expectativas hasta llegar a la gala del 26 de octubre, y los datos hablan por sí mismos.

Las probabilidades de los cinco favoritos al Balón de Oro

Actualmente el delantero inglés sigue como favorito según el estudio con un 29,63% de opciones para ganar el galardón, mientras que Lamine Yamal le persigue con un 28,22%. La noticia es que la variación desde hace un par de semanas es gigantesca, porque la estrella del Barça ha aumentado un 111,7% sus opciones de ser el nombre más importante de la noche. La actuación del conjunto de Hansi Flick en el inicio de temporada así como la brillante actuación de España con la remontada en Wembley ante Inglaterra pueden ser más que efectivas de cara al voto.

La noticia negativa pasa por Mbappé, que cierra el podio con un 4,94% en un descenso clarísimo de más de un 30%, por lo que tiene solo un poco más de opciones de Messi y Kvaratskhelia, que cierran el cuarto y quinto puesto. El giro es tan drástico que extraña imaginar por qué las últimas actuaciones impactan en las votaciones, pero la realidad es que forman parte de la próxima temporada por lo que deberían tener reflejo en el Balón de Oro 2027.

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Otros cinco jugadores españoles están en el listado del top 30 anunciado por el Balón de Oro, pero apenas tienen opciones. Rodri tiene un 3,12% de opciones según el estudio y es el sexto en la carrera, mientras que Fabián es el décimo con un 2,04%, el mismo porcentaje de Pau Cubarsí desde el undécimo puesto. Ferran Torres (1,16%) y Marc Cucurella (0,59%) están en la decimosexta y la vigésimo tercera posición, un guiño por el triunfo de España más allá de las posibilidades reales.