Fran Fuentes 24 SEP 2026 - 13:21h.

El delantero inglés lo deja claro: "No va con mi personalidad hablar de mi mismo"

La falsa entrevista de Mbappé en una bañera de la que habla todo el mundo

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Harry Kane es uno de los claros contendientes al Balón de Oro. El delantero inglés, de 33 años, cuajó una grandísima temporada pasada y, tras conquistar la Bundesliga, alcanzar las semifinales de la UEFA Champions League cayendo frente al campeón, el PSG, y haciendo un gran Mundial, en el que ganó la medalla de bronce en el tercer y cuarto puesto frente a Francia. Con 72 goles en su haber, es un firme candidato al galardón de mejor jugador del mundo. Además, pese a los rumores que le sitúan en el FC Barcelona, el delantero ha dejado claro que su renovación con el Bayern de Múnich sigue avanzando.

Lo ha confirmado en unas declaraciones al portal británico The Independent: "Las conversaciones van bien. Estamos bastante cerca de un acuerdo. Todavía hay algunos detalles que debemos pulir. Estoy satisfecho con eso. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que haya algún tipo de anuncio", explica el delantero inglés. De este modo, en principio se descarta su llegada al FC Barcelona, quien le tenía como alternativa al fichaje de Julián Álvarez.

El palo de Harry Kane a Lamine Yamal y Mbappé por el Balón de Oro

Posteriormente, en el diario The Standard, ha dejado unas declaraciones en las que ha hablado directamente del Balón de Oro, respondiendo específicamente al tour por los medios de comunicación que están haciendo jugadores como Kylian Mbappé o Lamine Yamal: "Todos tienen derecho a hacer lo que quieran en esa situación. Obviamente, el Balón de Oro se ha vuelto cada vez más grande en los últimos años, principalmente por las redes sociales, todo el ruido y todas las conversaciones al respecto. Desde mi punto de vista, simplemente no va con mi personalidad hablar de mí mismo en ese sentido. Sigo muy orgulloso de lo que he logrado. Y desde un punto de vista de principios, sé que lo que conseguí el año pasado fue tan bueno como el de cualquiera. Así que tampoco quiero restarle importancia. Pero en última instancia, mi mentalidad es seguir adelante", explica.

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En este sentido, Harry Kane no se ve como favorito, y prefiere que sean otros quienes le sitúen en una posición u otra del premio: "Creo que definitivamente estoy en la pelea por ganarlo, sin duda alguna. Así que el tiempo lo dirá, los votantes votarán por quien quieran. Si otros hacen más entrevistas o menos tiene un impacto en eso. Obviamente tiene un impacto social y en el debate alrededor, sin duda. Pero los votantes reales, no estoy 100% seguro. Creo que los votantes votarán por quien crean que lo merece, y tendrán la información, las estadísticas, y decidirán. Desde mi punto de vista, me enorgullece más cuando otras personas hablan de mí, cuando otros compañeros de equipo o exjugadores o quien sea, personas que me elogian por lo que he logrado. Creo que eso me enorgullece más que intentar hablar de ello yo mismo", sentencia.