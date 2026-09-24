Rodri Hernández responde a si Florentino Pérez también lo llamó personalmente para fichar por el Real Madrid
El centrocampista azulgrana reconoce un fuerte interés blanco
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Rodrigo Hernández protagonizó el gran culebrón del pasado mercado de fichajes. Tras conquistar el Mundial 2026 y ser nombrado mejor futbolista del torneo, el centrocampista optó por un cambio de aires y escuchó propuestas. Todo parecía indicar que, esta vez sí, jugaría en el Real Madrid, pero un volantazo inesperado acabó llevando al talentoso mediocentro a Can Barça.
Tras sus primeras semanas bajo las órdenes de Hansi Flick, y aprovechando su presencia en la concentración de la Selección Española, Rodri responde en El Partidazo de COPE al interés blanco... y a Florentino Pérez.
Rodri confirma el intento del Real Madrid y responde a Florentino Pérez
Rodrigo Hernández explicó cómo comenzaron los contactos con los clubes interesados en su fichaje durante el pasado verano: "He visto a mucha gente que dice que el Real Madrid no quería. Al final, si que es cierto que durante todo el Mundial no tenía conocimiento de nada. Fue acabar el Mundial, y en la misma rúa, tener conocimiento de interés de varios clubes, no solo Madrid y Barça, alguno otro. Y a partir de ahí entablar un diálogo con cada uno y empezar a plantear proyectos. Para mí, la primera decisión fue salir del City, la más difícil y la que más tiempo me llevó llevar a cabo. Ha sido un club que me lo ha dado absolutamente todo, no solo a nivel futbolístico sino a nivel personal, y decir adiós fue complicado".
Una vez comunicada su decisión al Manchester City, el Balón de Oro admite lo del Real Madrid: "Desde mi posición tengo que decir que el Madrid mostró un interés desde el primer momento, tuvieron un comportamiento ejemplar y las propuestas fueron de ir a por el jugador. El interés lo tuvieron, fueron con todo un poco lo que tenían y mostrando el interés, cosa que yo agradezco porque hablé con parte de ellos y ya está".
Por último, al ser cuestionado por la figura de Florentino Pérez y una hipotética conversación con él, Rodri respondió: "Eh... eso me lo voy a reservar para mí. Hablé con gente de allí que me trasladó el entusiasmo y las ganas que tenían de que fuera para allá. Y eso también hizo que mi decisión fuera más complicada".