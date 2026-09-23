Ángel Cotán 23 SEP 2026 - 10:35h.

El excolegiado vaticina líos futuros en LALIGA

El CTA mete en la nevera a Ortiz Arias y admite un error del Atlético-Real Madrid: "Dos jornadas"

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La polémica del derbi madrileño del pasado domingo en el Metropolitano sigue dando que hablar. Conocidas las explicaciones del CTA en un nuevo episodio de Tiempo de Revisión, los expertos arbitrales valoran el análisis posterior de las decisiones de Ortiz Arias. Entre las voces más destacadas aparece la de Eduardo Iturralde, quien manda un claro aviso al resto de equipos de LALIGA EA Sports.

En su última intervención en El Larguero de la Cadena SER, el que fuese árbitro internacional valora el análisis del Comité Técnico de Árbitros con dos consecuencias que afectarán al futuro del fútbol doméstico.

El aviso de Iturralde al resto de equipos tras la polémica del derbi

Iturralde comenzó su reflexión alabando un cambio positivo en las explicaciones del Comité: "Me ha parecido que, por lo menos, han cambiado. En la segunda jornada hay juego brusco grave, pero el CTA no dice si es amarilla o roja, que es muy interpretativa. El Comité tenía que decir si era roja o amarilla y esta vez sí. La de Bellingham y Cuti Romero dicen que el VAR está bien y es amarilla, ya se mojan".

A renglón seguido, el excolegiado alertó del primer cambio arbitral tras el derbi madrileño: "Para mí va a ser muy peligrosa esta jugada, porque van a dar pie a los jugadores, con balón dividido, entrar con la plancha por delante y ahora a ver cuándo van a decir que es roja. Porque los jugadores esto lo huelen, y si el CTA dice que es amarilla, espérate cuando lesionemos a un jugador importante por este tipo de jugadas".

Para finalizar, Eduardo Iturralde también expuso otro posible cambio a razón del Atlético-Real Madrid: "Si el árbitro le ha dejado sacar, sí; si el equipo saca rápido y el árbitro le dice que tienen que revisar, no. Esta jugada ya les ha dicho a los jugadores: cuando tengáis una falta, quedaros en el suelo. Queremos acabar con que los jugadores vayan al suelo por cualquier golpe y este tipo de acciones están haciendo que los jugadores digan: me quedo en el suelo. Ellos mismos se están echando piedras a su tejado. Cualquier falta, los jugadores la van a engrandecer".