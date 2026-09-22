Ángel Cotán 22 SEP 2026 - 10:20h.

El club rojiblanco mira más allá del derbi madrileño

Mateu Lahoz denuncia un cambio arbitral en el derbi y exculpa a Fede Valverde: "Cuesta entender"

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El Atlético de Madrid apuesta por no callar ante la denuncia pública de José Mourinho en sala de prensa. El entrenador del Real Madrid expuso, los que a su juicio, fueron los dos grandes errores de Ortiz Arias en el derbi madrileño del pasado domingo. Tras esas imágenes tan potentes y que han dado la vuelta al mundo, el club rojiblanco se pronunció en redes sociales, aunque va más allá.

En El Partidazo de COPE, el periodista Antonio Ruiz compartió la versión de los hechos del Atlético, pero sobre todo la opinión que existe dentro del club rojiblanco en relación a los arbitrajes del Real Madrid, no solo en el derbi madrileño, sino en todos sus encuentros de LALIGA EA Sports.

La ironía del Atlético con los arbitrajes del Real Madrid en LALIGA

La citada fuente narró la versión de la entidad colchonera en su última intervención radiofónica: "Se mostró estupefacto, molesto, irritado y muy cabreado porque, sencillamente, no podía entender ni admitir que se vapuleara al árbitro de esa manera el mérito deportivo que tenía el Atlético de Madrid en el derbi madrileño".

Además, el periodista explicó porqué el club rojiblanco no se pronunció hasta el pasado lunes: "Han dejado pasar 24 horas para no turbar la alegría de su gente, pero en el club rechazan y condenan sin excusas lo que entienden como, literalmente, el Madrid sigue cruzando líneas de respeto con los árbitros para tratar de intimidarles".

Por último, el Atlético de Madrid quiso recordar los arbitrajes que tiende a protagonizar el Real Madrid en LALIGA: "El final de esta exposición, en tono irónico cuando hablábamos del historial de errores a favor o en contra, me dicen entre ironía y otro tipo de adjetivos, 'por motivos de sostenibilidad y protección al medio ambiente, el resto de equipos no podemos imprimir todas las jugadas que les beneficiaron porque no quedaría ni un bosque en España".