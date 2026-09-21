Edin Terzic pone a debate el lateral del Athletic con el mercado de fondo: "Un perfil distinto"

Ángel Cotán 21 SEP 2026 - 12:47h.

La gestión de los minutos no descarta ningún escenario en invierno

El Big Data predice el final de LALIGA EA Sports tras la jornada 7: el Betis lo amarra y el descenso cambia

Compartir







El Athletic Club se marcha al parón de selecciones con muchas dudas. Las luces de Balaídos y la victoria ante el Atlético de Madrid chocan con el sinsabor de los empates ante Elche CF y Deportivo Alavés. Edin Terzic no ha sabido sacar todo el jugo posible de San Mamés y tiene semanas de trabajo por delante para buscar soluciones a las lagunas del equipo.

En paralelo, el arranque rojiblanco también abre un debate concreto entre la parroquia bilbaína. La gestión del preparador de Menden con los laterales deja abierta la posibilidad de realizar un movimiento en el próximo mercado de invierno.

Edin Terzic pone a debate el lateral del Athletic Club

En el pasado mercado estival, Edin Terzic tuvo que tomar numerosas decisiones para reducir el número de activos en la plantilla rojiblanca. Entre las posiciones que más debate generó estaba un lateral derecho con Andoni Gorosabel, Jesús Areso y Hugo Rincón como candidatos. Todos no cabían y el Athletic optó por la salida del futbolista de Arrasate.

PUEDE INTERESARTE El Big Data predice el final de LALIGA EA Sports tras la jornada 7: el Betis lo amarra y el descenso cambia

La gestión de esta demarcación en el inicio liguero generan opiniones de todos los colores. Aunque el gran perjudicado por la irrupción de Johaneko está siendo Hugo Rincón. El de Valtierra no quería volver a salir cedido y solo contemplaba un traspaso si el Athletic no contaba con él.

Finalmente se quedó en la primera plantilla pero sus cuatro suplencias consecutivas en LALIGA, y sin minutos saliendo desde el banquillo, no terminan de convencer a la afición. Ante este escenario no habría que descartar la salida de Hugo Rincón en busca de oportunidades en el mercado de invierno.

Estos son algunos de los ejemplos:

El parón internacional en clave rojiblanca

La plantilla del Athletic Club disfrutará de cuatro días de descanso, desde el jueves hasta el domingo, en la primera semana del parón liguero por la ventana FIFA para los partidos de las selecciones nacionales. El entrenador del equipo rojiblanco, Edin Terzic, ha programado entrenamientos en Lezama el lunes, el martes y el miércoles a partir de las 10.30 horas antes de esos cuatro días libres. Al menos en las dos primeras semanas de trabajo el técnico contará con cinco bajas derivadas de esos partidos internacionales.

Por un lado, Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams están convocados con España para los cuatro primeros partidos de la Liga de Naciones frente a Inglaterra (Londres, sábado 26), Croacia (Sevilla, martes 29), República Checa (Oviedo, sábado 3 octubre) y de nuevo Croacia (Split, martes 6).

Además, Alex Padilla forma parte de la primera convocatoria del nuevo seleccionador de México, Rafa Márquez, para los cuatro amistosos que va a disputar el 'Tri' en Estados Unidos contra Colombia, (sábado 26), Perú (martes 29), Estados Unidos (sábado 3 octubre) y Chile (martes 6).

Y, por último, Álvaro Djaló ha sido citado por segunda vez con Guinea-Bissau para los dos encuentros clasificatorios para la Copa de África 2027 que va a disputar el combinado dirigido por Emiliano Té frente a Tanzania (viernes 25) y (martes 29).

A quien espera recuperar Terzic para esta 'minipretemporada' de tres semanas es a Dani Vivian. El central está prácticamente restablecido de la lesión insercional en el aductor largo de la pierna derecha le ha mantenido fuera del grupo desde mediados de julio y se espera que empiece a trabajar en los próximos días junto a sus compañeros.

Después de esta primera semana el viernes 2 de octubre el Athletic disputará el único partido de preparación previsto en esta fase. Será frente a la Real Sociedad en Anoeta en la final de la Euskal Herria Txapela, torneo que mide a los dos equipos vascos que más puntos han obtenido en la última liga en los encuentros disputados entre sí.