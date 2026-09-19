Pablo Sánchez 19 SEP 2026 - 19:08h.

Laporte pone el foco sobre el problema del Athletic: "No es el primer partido así"

El míster no esconde su cabreo con lo visto durante un tramo del encuentro

Compartir







Tras siete jornadas (una por disputar tras el aplazamiento frente al Levante), el Athletic Club sigue sin terminar de arrancar. El equipo de Edin Terzic se marcha al parón liguero con ocho puntos de 18 posibles, una cifra lejana a lo que se espera de este equipo. Este sábado volvió a tropezar con un empate sin goles frente al Alavés que dejó sensaciones amargas en el entorno athleticzale. Las más expresivas, las del técnico alemán.

Terzic mostró públicamente ante las cámaras de DAZN su enfado con el equipo por lo que mostró a lo largo del primer tiempo. A su parecer, este fue el gran problema que evitó la victoria de su equipo pese a las múltiples ocasiones que acumuló. El míster germano también considera clave el penalti en un momento decisivo del choque.

PUEDE INTERESARTE Fechas, horarios y televisiones de la jornada 9 en LALIGA EA SPORTS

La rueda de prensa de Edin Terzic

Impresiones: "Tenemos que separar las dos partes. En la primera ha sido la peor actuación de la temporada. Si miras las estadísticas nos hemos ido por encima de 20 tiros, pero no estoy contento. Hemos creado muchas oportunidades pero no peligro real".

Pequeños detalles y Laporte: "Era un momento clave, un penalti, en casa, donde crees que puedes ponerte por delante. Habíamos estado con el control de la situación, dejamos la portería a cero. Teniendo en cuenta el dominio era el momento perfecto para adelantarte. Intentamos controlar todo lo que dependía de nosotros pero bueno, esto es fútbol".

Fortaleza defensiva: "Creo que este es el motivo por el cual hemos dejado la portería a cero. Bloqueo de centros, recuperación de balones en campo contrario. Hemos conseguido dejar la portería a cero y estamos trabajando bien en los últimos partidos, pero eso es solo una parte de hoy. Para ser honestos no estoy contento con el resultado ni con la primera parte".