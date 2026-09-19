Pablo Sánchez 19 SEP 2026 - 18:08h.

Así jugaron los hombres de Edin Terzic

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El Athletic Club no pasó del empate sin goles ante el Deportivo Alavés en San Mamés. Los rojiblancos se toparon contra un rival correoso, ordenador y sin fisuras atrás, lo que dificultó sus ataques hasta el punto de que las mejores ocasiones llegaron a través de lanzamientos lejanos. Oihan Sancet tuvo un penalti para darle la victoria a los suyos, pero Sivera lo evitó con una buena intervención.

A continuación ponemos notas a la actuación de los jugadores del Athletic frente al Alavés en San Mamés:

Unai Simón (6): Muy seguro a la hora de capturar centros al área. Sin mayores problemas en el primer tiempo. Atentísimo en las salidas para evitar un par de acciones de peligro del Alavés.

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Johaneko (5): Rapidísimo en tareas defensivas, aunque poco participativo en ataque. Muy metido en el partido. También se atrevió con el disparo lejano.

Paredes (6): Muy preciso a la hora de frenar las salidas del Alavés en la medular y ordenadísimo en defensa. Poco sufrimiento ante los hombres de ataque del cuadro babazorro.

Laporte (6): Tampoco pasó apuros. Marcaje preciso y orden excelso junto a Paredes.

Yuri (7): Atrevido con el lanzamiento lejano. Hasta en dos ocasiones lo intentó en el primer tiempo. Continuó por los mismos derroteros en el segundo.

Galarreta (5): Movió el juego del Athletic desde el inicio. Conexión continua con la zaga para dar salida al balón y buscar a los hombres de arriba.

Jauregizar (5): Tampoco se lo pensó dos veces a la hora de buscar portería desde lejos. Fue entrando más en el partido con el paso de los minutos.

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Robert Navarro (6): Participativo desde el arranque. Disfrutó de las primeras llegadas a portería de su equipo.

Oihan Sancet (4): Tiró del carro sobre todo en el segundo tiempo. Le imprimió velocidad al ataque del Athletic. Erró desde los 11 metros el penalti que pudo darle la victoria a su equipo.

Nico Williams (7): Trató de llevar el peso de su equipo en ataque desde el inicio. Percutió por su costado cada vez que tuvo el balón en su poder. Provocó el penalti que pudo poner por delante a su equipo.

Iñaki Williams (3): Escaso protagonismo antes de su sustitución. Poca aportación ofensiva.

Cambios

Jesús Areso (5): Le dio mayor profundidad al Athletic por ese costado, aunque tampoco influyó demasiado en el choque.

Maroan (6): Entró con mucha fuerza al verde participando en muchas acciones de peligro del Athletic en la frontal. Está cerca de encontrar su nivel.

Berenguer (6): Le dio velocidad y frescura al ataque del Athletic desde su entrada. Las mejores llegadas de los rojiblancos llegaron tras su cambio.

Peio Canales (S.C.).

Nico Serrano (S.C.).