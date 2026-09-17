El Levante envía una carta a Javier Tebas y solicita a LaLiga una "revisión de los protocolos"

Así vivió la afición del Levante y el Athletic la suspensión del partido

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Ya es oficial: el partido entre el Levante UD y Athletic Club, aplazado este miércoles a última hora por las inundaciones y la alerta meteorológica en Valencia, se disputará finalmente el miércoles 21 de octubre a las 20:00 horas, dentro de poco más de un mes, en el Ciutat de Valencia.

El duelo, correspondiente a la jornada 6, se jugará entre la novena y la décima jornada de LaLiga EA Sports, en una semana reservada para competiciones europeas que, en este caso, no afectará a ninguno de los dos clubes, pero sí con partidos de Champions League.

El Levante jugará este domingo en La Cerámica ante el Villarreal, mientras que el Athletic recibirá en casa al Deportivo Alavés este próximo sábado. A partir de la próxima semana, habrá un nuevo parón de selecciones de tres semanas, por lo que la competición doméstica no regresará hasta el 9 de octubre. Antes de disputar el partido aplazado, el Levante recibirá al Sevilla y visitará al Dépor, mientras que el Athletic visitará al Rayo y al Valencia.

El Levante envía una "carta a Javier Tebas"

El Levante, además de confirmar el horario, ha solicitado a LaLiga a través de un comunicado oficial una "revisión de los protocolos y horarios por alerta meteorológica".

Además, también han enviado una carta abierta a Javier Tebas en la que se "exige una reflexión profunda sobre la idoneidad de los horarios fijados y sobre los protocolos vigentes en días con alertas meteorológicas decretadas por organismos oficiales".