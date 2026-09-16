Ángel Cotán 16 SEP 2026 - 21:37h.

Tras el protocolo de LALIGA, el encuentro quedó suspendido

Alineaciones confirmadas de Levante y Athletic Club en la jornada 6 de LALIGA

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El Levante UD - Athletic Club no se disputará finalmente este miércoles. Tras la incertidumbre generada en la previa del partido por la alerta roja existente en Valencia por lluvias, LALIGA ha decidido suspender el encuentro. El césped del Ciutat de València, totalmente impracticable, obligó a tomar esta difícil situación con muchos aficionados en el graderío.

La lluvia estaba prevista por la AEMET, pero no fue hasta el calentamiento de los jugadores cuando rompió a llover sobre el feudo granota. La alerta naranja se mantenía hasta las once de la noche, por lo que era prácticamente imposible retrasar el horario.

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¿Cuándo se jugará el Levante - Athletic Club?

Anunciado por los videomarcadores la suspensión, queda por conocer cuándo se disputará el Levante-Athletic. El calendario está muy apretado y ambos equipos volvían a jugar en la competición doméstica en cuestión de tres días en el caso bilbaíno y cuatro en el caso levantinista. Se espera en una rápida solución por parte de LALIGA.

La realización del encuentro ya avanzaba esta decisión con imágenes de los jugadores de ambos equipos en el túnel de vestuarios y con la ropa de paseo.

Esta fue la apuesta inicial de ambos equipos

El entrenador del Levante, Luís Castro, continuó apostando por las rotaciones e introdujo siete novedades en la alineación titular del encuentro que enfrenta a su equipo ante el Athletic Club este miércoles en el Ciutat de València, en la sexta jornada de LaLiga EA Sports. Ante el Barcelona el domingo ya hizo cinco cambios y para el duelo ante el conjunto vasco, entre otras modificaciones, cambiaban toda la zona ofensiva con la titularidad de Thiago Fernández, Iván Romero y Paco Cortés.

El técnico del Athletic Club, Edin Terzic, también hizo cinco cambios con la suplencia tanto de Iñaki Williams como de Nico Williams como principales novedades. En su lugar arrancan el encuentro Álex Berenguer y Maroan Sannadi.