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El uno por uno del Deportivo ante el Sevilla: un gran señalado y primeros suspensos del curso

El once titular herculino ante el Sevilla
El once titular herculino ante el Sevilla. LALIGA
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Un Deportivo de A Coruña muy desnaturalizado y con rotaciones perdió su invicto. El Sevilla FC de Luis García Plaza propuso un encuentro muy físico en el centro del campo y acabó llevándose los tres puntos con una genialidad de Lucas Stassin en ataque. Angeliño, con su expulsión, complicó aún más las cosas y se convirtió en el primer gran señalado de la temporada herculina.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores del Deportivo de A Coruña ante el Sevilla FC y ponemos nota a su partido.

Leo Román (5): Respondió bien a las primeras intentonas sevillistas desde la frontal. Con los pies dejó más dudas. Un rechace suyo lo aprovechó Miguel Sierra para batirle. Salvó el 0-2 en un par de acciones.

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Alti (4,5): De más a menos en una primera mitad en la que estuvo menos exigido que Angeliño. Le costó controlar a Félix Correia.

Miguel Loureiro (5,5): Sin errores en la defensa del área.

José María Giménez (4): Comenzó ganando duelos, aunque con alguna laguna con balón en salida. En el 0-1, Lucas Stassin le hizo un roto que fue medio gol.

Angeliño (2): Lejos de su punto óptimo en lo físico. Dejó algunas dudas en los duelos. Tras la reanudación, expulsado. Mal estreno de titularidad.

Riki Rodríguez (4,5): Con Amatucci muy marcado fue el encargado de construir el juego deportivista. Se apagó con el paso de los minutos.

Lorenzo Amatucci (5,5): Recibió una vigilancia especial por parte del Sevilla y sus compañeros tardaron en encontrarle.

Luismi Cruz (4,5): Buscó el balón por dentro, pero sin mucho éxito ante un centro del campo muy físico del rival. Incómodo.

Yeremay Hernández (6,5): Muchos detalles técnicos que recordaron a su mejor versión. Aún le falta ritmo competitivo, pero fue de lo mejor del ataque del Dépor.

Bil Nsongo (5): Se peleó con toda la defensa visitante y logró sacar ventaja por momentos. Algún remate, aunque sin peligro. Sustituido al descanso.

Pierre-Emerick Aubameyang (5): Desaparecido en la primera mitad. Con diez, aún más aislado, aunque no le faltó brega.

Aubameyang, ante el Sevilla
Aubameyang, ante el Sevilla. LALIGA

Los cambios de Antonio Hidalgo en el Deportivo de A Coruña

Adama Traoré (5): Conducciones de peligro que lograron conectar con el ataque en inferioridad numérica combinadas con acciones irregulares.

Mario Soriano (5): Entró en contexto complicado. Difícil de evaluar.

J. Asp Jensen (4): Muy poco hoy.

G. Quagliata (5): Cumplió.

Zakaria (Sin calificar): No le llegaron balones.

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