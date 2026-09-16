El uno por uno del Deportivo ante el Sevilla: un gran señalado y primeros suspensos del curso

Ángel Cotán 16 SEP 2026 - 20:59h.

Complicado partido para el equipo coruñés

Alineaciones confirmadas del Deportivo de A Coruña y el Sevilla FC en la jornada 6 de LALIGA

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Un Deportivo de A Coruña muy desnaturalizado y con rotaciones perdió su invicto. El Sevilla FC de Luis García Plaza propuso un encuentro muy físico en el centro del campo y acabó llevándose los tres puntos con una genialidad de Lucas Stassin en ataque. Angeliño, con su expulsión, complicó aún más las cosas y se convirtió en el primer gran señalado de la temporada herculina.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores del Deportivo de A Coruña ante el Sevilla FC y ponemos nota a su partido.

Leo Román (5): Respondió bien a las primeras intentonas sevillistas desde la frontal. Con los pies dejó más dudas. Un rechace suyo lo aprovechó Miguel Sierra para batirle. Salvó el 0-2 en un par de acciones.

Alti (4,5): De más a menos en una primera mitad en la que estuvo menos exigido que Angeliño. Le costó controlar a Félix Correia.

Miguel Loureiro (5,5): Sin errores en la defensa del área.

José María Giménez (4): Comenzó ganando duelos, aunque con alguna laguna con balón en salida. En el 0-1, Lucas Stassin le hizo un roto que fue medio gol.

Angeliño (2): Lejos de su punto óptimo en lo físico. Dejó algunas dudas en los duelos. Tras la reanudación, expulsado. Mal estreno de titularidad.

Riki Rodríguez (4,5): Con Amatucci muy marcado fue el encargado de construir el juego deportivista. Se apagó con el paso de los minutos.

Lorenzo Amatucci (5,5): Recibió una vigilancia especial por parte del Sevilla y sus compañeros tardaron en encontrarle.

Luismi Cruz (4,5): Buscó el balón por dentro, pero sin mucho éxito ante un centro del campo muy físico del rival. Incómodo.

Yeremay Hernández (6,5): Muchos detalles técnicos que recordaron a su mejor versión. Aún le falta ritmo competitivo, pero fue de lo mejor del ataque del Dépor.

Bil Nsongo (5): Se peleó con toda la defensa visitante y logró sacar ventaja por momentos. Algún remate, aunque sin peligro. Sustituido al descanso.

Pierre-Emerick Aubameyang (5): Desaparecido en la primera mitad. Con diez, aún más aislado, aunque no le faltó brega.

Los cambios de Antonio Hidalgo en el Deportivo de A Coruña

Adama Traoré (5): Conducciones de peligro que lograron conectar con el ataque en inferioridad numérica combinadas con acciones irregulares.

Mario Soriano (5): Entró en contexto complicado. Difícil de evaluar.

J. Asp Jensen (4): Muy poco hoy.

G. Quagliata (5): Cumplió.

Zakaria (Sin calificar): No le llegaron balones.