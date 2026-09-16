Basilio García 16 SEP 2026 - 17:43h.

Riazor acoge un clásico liguero entre dos equipos que han firmado un gran arranque

El dorsal 'ausente' en las convocatorias del Sevilla

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Vuelve un clásico de LaLIGA EA SPORTS ocho años después. El Sevilla FC visita al RC Deportivo de A Coruña en Riazor, un estadio en el que se darán cita dos aficiones que guardan buenas relaciones. Ya hay alineaciones confirmadas. El partido que enfrenta este miércoles, en la primera jornada intersemanal de la temporada, a gallegos y andaluces ya conoce las alineaciones titulares de Antonio Hidalgo y de Luis García Plaza. Cabe recordar que el técnico deportivista ya estuvo en la casa blanquirroja, como entrenador del Sevilla Atlético.

Los dos equipos han firmado un arranque de temporada excepcional. El Dépor no es un recién ascendido al uso, como avisaba este martes García Plaza, mientras que el Sevilla ha conformado un equipo que parece fiable y, de momento, está dando resultados. Bonito duelo el de este miércoles a orillas de la playa de Riazor.

El once confirmado de Antonio Hidalgo

Antonio Hidalgo, que entrenó al Sevilla Atlético antes de dar el salto a LALIGA Hypermotion, reúne varios nombres de muchísima calidad en su alineación para intentar vencer al conjunto blanquirrojo.

Como hombre destacado aparece Luismi Cruz en banda derecha, otro futbolista que pasó por el filial del Sánchez-Pizjuán y que tendrá especial interés en lucirse hoy ante su nueva afición.

El Deportivo de A Coruña sale con: Leo Román; Alti, Loureiro, Giménez, Angeliño; Luismi Cruz, Riki, Amatucci, Yeremay; Nsondo y Auba.

La alineación titular del Sevilla

Para la cita de este miércoles, Luis García Plaza modifica nuevamente su esquema y tras jugar con un 1-4-3-3 en Cornellá y con dos delanteros ante el Valencia, en esta jornada vuelve al 1-4-2-3-1 con un doble pivote y un mediapunta más liberado.

Para ello, el técnico ex del Alavés coloca a Fofana junto a Lucién Agoumé en el doble pivote y da más libertad a Guridi, hombre que acompañará en ataque a Stassin. Por lo demás, Odysseas, Iglesias, Castrín, Kike Salas y Suazo se mantienen en la zaga; y en las bandas estarán nuevamente Miguel Sierra y Félix.

Luis García Plaza saca de inicio a: Odysseas; Iglesias, A. Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Fofana; M. Sierra, Guridi, Félix; Stassin.