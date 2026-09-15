Pepe Jiménez Sevilla, 15 SEP 2026 - 17:27h.

El '25' no se puede usar a menos que no tengas más huecos en tu lista

Fofana, piedra angular

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El Sevilla ha ofrecido este martes su lista de convocados para jugar ante el Dépor y, como se preveía después de la rueda de prensa de Luis García Plaza, el conjunto blanquirrojo viaja a A Coruña con los mismos hombres que recibió al Valencia. En la llamada, en la que no están ni Rubén Vargas ni Arouna Sangante por lesión, vuelve a ausentarse un dorsal que lleva mucho tiempo sin aparecer... y que parece que, de momento, no saldrá pronto.

Porque como anunció la entidad tras el cierre del mercado de fichajes, el Sevilla, tras la revolución de José Ignacio Navarro, dejó únicamente dos dorsales libres en su plantilla. El primero era el '15' y el segundo fue el '25', número que no puede ser usado -preferencia para portero- a menos que tengas las otras 24 fichas ocupadas.

En estas, y a la espera de alguna operación inesperada, el Sevilla ha tenido que asignarle, al menos formalmente, de nuevo el '15' a Fabio Cardoso, jugador que no cuenta para Luis García Plaza y que no parece que vaya a tener opción de ser convocado.

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"Cuando pasó un tiempo y terminó el mercado lo normal es que entrenara. Sabe su situación, que tiene que encontrar una salida y que no contamos con él. Pero si no la encuentra, es jugador del Sevilla a todos los efectos. Cuando vas de cara con la gente, es un chico excepcional, tomas una decisión deportiva que te duele. Ya sabe que no contamos con él y que tiene que encontrar una salida", decía el entrenador en sala de prensa este mismo martes.

Cabe recordar que el zaguero portugués, que tiene contrato hasta 2028, fue convocado el pasado año a casi todos los encuentros de la competición, perdiéndose la llamada en siete -tres de ellos con García Plaza-, pero habitualmente era descartado antes de la cita o no tenía oportunidad alguna de jugar.

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Así ha anunciado el Sevilla la lista de este martes... 'olvidándose' de Cardoso

"No hay cambios en la convocatoria de Luis García Plaza con respecto a la lista del pasado viernes para recibir al Valencia CF. El técnico madrileño ha incluido en la expedición a Galicia a los mismos 24 jugadores, con las únicas ausencias por lesión de Sangante y Vargas. El francés, una vez cumplida la sanción por su expulsión ante el RCD Espanyol, sigue fuera por sus problemas en el tobillo.

La lista de 24 citados la conforman: Odysseas, Fran González, Rafa Romero, Iglesias, Carmona, Kike Salas, Iker Muñoz, Marcao, Castrín, Suazo, Julio Díaz, Agoumé, Guridi, Fofana, Manu Bueno, Kochorashvili, Félix, Miguel Sierra, Ejuke, Alfon, Peque, Isaac, Robbie Ure y Stassin".